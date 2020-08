Jennie Storbacka: “Jag skulle vilja kunna teleportera mig vart som helst”

När var Jennie Storbacka rädd senast? Vilken kändis skulle hon helst dejta? Vilken superkraft skulle hon vilja ha? Vad skulle hon göra om hon inte vore musikalisk? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till artisten Jennie Storbacka.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva finlandssvenska kända personer eller grupper att ställa frågor till varandra. Näst ut i denna serie är artisten Jennie Storbacka.

Jennie har arbetat som musiker sedan hon var 18 år gammal. Hon blev trea i Voice of Finland 2015 och för tillfället arbetar hon som röstcoach i samma program. Hon kommer att ha en av huvudrollerna i den kommande musikalen We Will Rock You med premiär kommande vår i ishallen i Helsingfors.

Jennie har i denna serie fått frågor av artisten Sebastian Lindgren, tidigare biskop Björn Vikström, komikern Ted Forsström, ishockeyspelaren Erik Riska, stand up-komikern Josefin Sonck, gitarristen Joona Björkroth, skådespelaren Johan Fagerudd, skådespelaren Siri Fagerudd, radioprataren Hannah Norrena och spjutkastaren Mikaela Ingberg.

Josefin Sonck är standuppare, manusförfattare och skådespelare. Närbild på Liv (Josefin Sonck). Bild: ja media production / ja Media production,

Josefin Soncks fråga: Vilken superkraft skulle du vilja ha och varför?

– Jag skulle vilja kunna teleportera mig. I mitt yrke blir det så otroligt mycket resande så det skulle vara sjukt smidigt att bara knäppa i fingrarna så skulle jag vara i New York eller Jakobstad. Dessutom skulle det vara bra för miljön.

Sebastian Lindgren gör musik under artistnamnen Bubbeli och Also International. Artisten Bubbeli ser in i kameran Bild: Jesper Ceder

Sebastian Lindgrens fråga: Vilken kändis skulle du helst dejta?

– Haha, min man! Men om jag måste välja någon superkändis skulle det väl kanske vara George Clooney. Han blir ju bara stiligare med åren. Jag har ju ingen aning om hur han är som person, men ska jag bara gå på utseende blir det nog George.

Erik Riska är lagkapten för ishockeylaget Vasa Sport. Erik Riska står nere vid trapporna som leder upp till en ishall. Han ler och tittar in i kameran. Bild: Yle/Markus Bergfors

Erik Riskas fråga: Jag och du har ju båda gått i Sursik skola. Där hängde man på olika ställen under rasterna, allt beroende på vilket gäng man tillhörde. Var hängde du på rasterna?

– Jag tillhörde raggarna i högstadiet. Jag läste inte några skvallertidningar utan köpte istället tidningar där det nyaste inom maskiner och bilar kom fram. Raggarna kom överens med de flesta, så vi hade faktiskt inte något speciellt ställe som vi hängde på.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Jennie om vad hon skulle göra om hon inte vore musikalisk, när hon var riktigt rädd senast och vilka sånger hon sjunger i duschen.