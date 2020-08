115 resenärer på lördagens flyg från Skopje till Åbo – 12 personer smittade av coronaviruset

Sammanlagt 115 passagerare anlände med flyget från Skopje i Nordmakedonien till Åbo på lördag kväll. 95 procent av resenärerna ombord på planet coronatestades och alla försattes i karantän, meddelar Åbo stad i ett pressmeddelande.

Åbo stad meddelade på söndag kväll att 12 personer testade positivt för covid-19.

Alla 115 resenärer som var ombord på planet från Skopje till Åbo lördagen den 15 augusti har försatts i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Besluten om karantän som gäller resenärerna från Skopje har fattats av en läkare vid Åbo stad som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Nordmakedonien klassas av regeringen som ett riskland.

För att lättare kunna kategorisera länderna och peka ut riskländer har regeringen nu gått in för en trafikljusmodell där länder listas som gröna, gula eller röda beroende på antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Gröna länder har färre än 8 fall av smitta per 100 000 invånare under två veckors tid. Se coronaläget i Europa och i världen i kartan nedan:

Artikeln uppdaterades 17.8.2020 klockan 6.07 med information om att 12 personer bekräftats vara smittade.