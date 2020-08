800 färre patientskadeanmälningar i år jämfört med ifjol vid samma tidpunkt - coronaepidemin påverkar

Ska samla in berättelser om rasism och diskriminering.

På söndag ordnas det antirasistiska evenemanget "We deserve better" vid Åbo domkyrka. Evenemanget kickar igång en kampanj vars mål är att lyfta fram frågor kring rasism och diskriminering och att samla in berättelser av personer som upplevt rasistiskt förtryck.