Personal på The Old Irish Pub i Vasa coronatestas – läkare bekymrad: "Juridiken sätter käppar i hjulet"

Ett halvdussin personer som jobbar på The Old Irish Pub i Vasa kommer att genomgå coronatest. Orsaken är att man vill försäkra sig om att det inte är så att någon i personalen sprider corona för att den bär på viruset men är sympomfri.

Det uppger ledande överläkare Heikki Kaukoranta på Vasa stad, efter att tre av helgens bekräftade coronafall i staden har spårats till puben och mer än 50 personer försatts i karantän för att få bukt med smittspridningen.

Under måndagseftermiddagen har hälsovårdsmyndigheterna diskuterat med arbetsledningen på puben om vilka åtgärder som bör vidtas.

- Vi har beslutat att testa personalen, det är viktigt att vi gör allt vi kan för att gå till botten med hur så många personer har kunnat få smittan under en och samma kväll på den här puben trots att de inte har hört till samma sällskap. Vi måste helt enkelt utesluta att det inte är någon i personalen som är indexperson, säger Heikki Kaukoranta.

Hur många anställda är det som ska testas?

- Det är samtliga som har jobbat där, sex personer. Jag har diskuterat med arbetsledningen på puben och ännu i eftermiddag ska de här anställda komma överens med arbetshälsovården om testning.

Jobbar de här personerna på puben till exempel ikväll?

- Det vet jag inte. Vi har alltså kommit fram till att testa dem trots att ingen av dem uppvisar symptom. Det spelar heller ingen större roll, är du symptomfri så är du så att säga fit for work och kan komma till jobbet som normalt. Vi har ingen orsak att stänga av dem från arbetet.

Hur bekymrad är du över läget? Anser du att puben egentligen borde hålla stängt eller ha kortare öppethållningstider?

- Jag skulle gärna se kortare öppethållningstider. Och vi har diskussioner på gång med Regionförvaltningsverket. Det är så att juridiken sätter lite käppar i hjulet för oss.

Frågan är enligt Kaukoranta om man kunde låta företagaren på Old Irish Pub fortsätta sin verksamhet utan att behöva lägga lapp på luckan, men ändå uppnå ett säkrare läge. Ett bra sätt vore exempelvis att tillfälligt ändra öppethållningstiderna så att krogen stänger vid midnatt istället för fem på morgonen.

Men det låter sig knappast göras, enligt Kaukoranta.

- Den jurist vid Regionförvaltningsverket som jag diskuterat med idag tror inte att det är möjligt. Regeringen har ju sagt att nu ska man kunna fatta fler beslut lokalt och regionalt, men defacto är det inte så lätt. I vårt fall skulle det behövas ministeriets hjälp.