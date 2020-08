Så här påverkas Österbotten av coronaviruset – läs det senaste här

Corona-situationen förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Måndag 17.8: Nya fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Fem nya fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt under helgen. Överläkare Heikki Kaukoranta vid Vasa stad betecknar läget som allvarligt och oroväckande. Flera av helgens fall har kopplingar till puben The Old Irish pub i Vasa samt Vasa Festival som ordnades samma helg.

I Vasa sjukvårdsdistrikt är totala antalet bekräftade fall nu 72, mer än 50 av dem är Vasabor.

Efter en paus på tre veckor har också ett fall av smitta nu konstaterats i Södra Österbotten. Nu har totalt 49 fall av covid-19 konstaterats i Södra Österbotten.

I Mellersta Österbotten har inga nya fall konstaterats sedan 20 juli. Totala antalet bekräftade fall är 32.