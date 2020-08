Sämsta medaljskörden på 15 år för SFI-föreningarna – men Petra Stenman vill inte dra i panikbromsen: ”Det går i vågor”

Guld:

Frantz Kruger, Vasa IS, diskus

Sara Kuivisto, Borgå Akilles, 1500m

Annimari Korte, HIFK, 100mh

Lotta Kemppinen, HIFK, 100m

Saara Kuivisto, Borgå Akilles, 800m

Viivi Lehikoinen, HIFK, 400mh

Silver:

Kira Kytölä, Esbo IF, längd

Kristian Bäck, Vasa IS, längd

Oskari Mörö, Esbo IF, 400mh

Roope Saarinen, Esbo IF, 200m

Lotta Kemppinen 200m

Brons:

Saga Andersson, Esbo IF, stav

Sofie Lövdahl, Vasa IS, 3000mh

Jonni Blomqvist, Borgå Akilles, 400mh

Amanda Liljendal, Borgå Akilles, sjukamp