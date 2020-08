Vasa stads överläkare: "Vi står inför andra vågen"

Tre av helgens bekräftade coronafall i Vasa har spårats till en och samma pub i staden. Fler än 50 personer har satts i karantän.

Ingen av de tre smittade personerna har hört till samma sällskap.

- Det är det som oroar mig mest, att ingen av de tre har rört sig i samma grupp, säger ledande överläkare Heikki Kaukoranta på Vasa stad.

Enligt Kaukoranta är det svårt att spåra alla som kan ha utsatts för smittan.

- Folk har kommit och gått och man har minglat. Jag pratade precis med vår pandemiskötare som sa att fler än 50 personer är i karantän, så vi har riktigt många att följa upp.