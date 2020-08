Michelle Obama: "Vi måste rösta på Joe Biden som om våra liv hängde på det" - Demokraternas partikonvent har sparkat i gång

Demokraternas partikonvent inleddes i historiska tecken. Aldrig tidigare har ett partikonvent genomförts nästan helt och hållet virtuellt.

Både publik och konfettiregn saknades och ersattes av en två timmar lång tv-sändning med en mängd förhandsinspelade intervjuer och tal, som varvades med musikuppträdanden.

Programmet leddes av skådespelaren Eva Longoria.

Flera välkända och högprofilerade demokratiska politiker kom med tal och hälsningar, därtill också några republikaner som inför höstens presidentval bytt läger.

De huvudsakliga ämnena under kvällens konvent var coronapandemin, rasism och den ekonomiska krisen.