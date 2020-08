Mängden coronaprov ökar kraftigt i Vasa sjukvårdsdistrikt – läkare: "De flesta har inget med den senaste tidens fall att göra"

På tisdagen tog man 215 coronaprover i Vasa sjukvårdsdistrikt. Överlag har mängden coronaprov redan under några veckors tid ökat. Fortsättningsvis är det förkylningar som ligger bakom att allt fler vill testa sig.

Antalet tester har tilltagit kraftigt i augusti och infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus medger att nu är det bråttom på sjukhuset.

- Det värsta problemet är ändå på Fimlab i Tammerfors, där merparten av våra prover analyseras. Det är inte bara Vasa sjukvårdsdistrikt som för prover dit för analys utan flera andra också. Det är klart att det blir kö.

Just nu kan det ta tre dygn att få svar från laboratoriet, enligt Salonen.

Förkylningar ligger bakom de flesta fall

Att provtagningen ökar skvallrar enligt Salonen ändå inte om att coronasmittan skulle sprida sig massivt i Österbotten. Istället handlar det om att det är många förkylningar i farten och både vuxna och barn vill testa sig för att veta om man kan jobba och gå i skola som vanligt.

- Så är det. De flesta har inget med den senaste tidens fall att göra, säger Salonen.

Under senaste veckoslut konstaterade man fem nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt och en del av fallen har en koppling till The Old Irish Pub i Vasa.

En del av de tester som gjorts under de senaste dagarna har därför med veckoslutets fall att göra, men för majoriteten av testerna finns alltså ingen koppling till de aktuella fallen i Vasa.

Inga patienter på sjukhuset har drabbats

Smittspårningen efter veckoslutets fall i Vasa har nu kommit så långt att man dragit slutsatsen att ifrågavarande smittfall härstammar från Österbotten. Ingen av de smittade personerna har vistats i något riskområde.

Tidigt blev det även klarlagt att en av de smittade är anställd på centralsjukhuset och 13 av personens kolleger försattes i karantän. Samtidigt fanns initialt en oro för att patienter på sjukhusets hade exponerats, men nu visar sjukhusets utredningar att ingen patient har blivit utsatt för smittan.

Salonen säger att man naturigtvis är glada över att det inte är så många exponerade på sjukhuset och att inga patienter drabbats. Samtidigt ser han nu att brådskan tilltar.

- Kön till provtagning har inte varit så lång hos oss, vanligtvis får man komma på test inom en dag. Men att analyserna tar många dagar försvårar arbetet med att få stopp på smittspridningen.

Hur ska ni mäkta med senare i höst när det normalt är många olika virus i farten?

- Bra fråga!

Juha Salonen vill gärna se att den som endast får lite snuva kunde tänka sig att stanna hemma och avvakta några dagar.

- Till provtagning kan man söka sig sedan om man får fler symptom, som feber eller hosta eller muskelvärk. Och har man nyligen varit utomlands eller blivit exponerad för smitta så ska man också ha en låg tröskel för att söka sig till provtagning. Men det normala är ju att man håller sig i karantän så länge man är symptomfri och testas först om symptom uppstår.



Bilkö till coronaprovtagning i Tammerfors i början av augusti. Merparten av de coronaprover som tas i Vasa sjukvårdsdistrikt skickas till Fimlab i Tammerfors för analys. Rusningen gör att det blir kö och kan ta flera dagar att få svar. Bilkö till coronaprovtagning i Tammerfors. Bild: Matias Väänänen / Yle

Man tar alltid ett coronavirusprov om man på basis av symtomen har anledning att misstänka att personen har smittats av coronaviruset. Typiska symtom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk samt smak- och luktbortfall, i vissa fall även magsymtom såsom diarré.

Prover tas förutom på centralsjukhuset även på privata läkarstationer. De prover som tas på privata läkarstationer syns inte i sjukvårdsdistriktets statistik.

Centralsjukhusets coronaprovtagning är belägen i nära anslutning till akuten och merparten av proverna tas utomhus. Dessutom finns det en provtagningsbil som kör runt i sjukvårdsdistriktet, men prover tas även på laboratoriet i Jakobstad, på Korsholms hälsovårdscentral och på laboratoriet i Kristinestad.