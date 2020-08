Niclas Grönholm är redo för rallycross - bilen är i toppskick och favoritbanan i Höljes väntar

Målsättningen är fullständigt klar: världsmästare i rallycross. Ingåbon Niclas Grönholms resa mot målet börjar i helgen med den första deltävlingen i Höljes i Sverige.

Det är alltid litet spännande när säsongen inleds, säger Niclas Grönholm som på torsdag åker från Ingå till Höljes i Sverige för att delta i årets första deltävling i rallycross.

Målsättningen är klar: han vill bli världsmästare efter en fjärdeplats i fjol.

- Jag vet inte hur fort de andra kör, men farten finns i vårt team och jag har försökt göra mig så redo som möjligt.

Niclas Grönholm är alltså mera förväntansfull än spänd inför helgens tävlingar i Höljes.

I fjol opererades Grönholm på grund av en sprucken blindtarm och det ledde till att han missade två av tio deltävlingar.

I år gäller det att hålla sig på banan eftersom de tre första veckosluten är väldigt viktiga.

Rallycrossförarna kör två lopp per ort under de tre första veckosluten. Det gör man för att få ihop tillräckligt med tävlingar eftersom coronapandemin satte stopp för säsongsstarten i april.

- Bilen får inte gå sönder, det finns helt enkelt inte tid till reparationer. Men ändå kan man inte vara försiktig, så det blir intressant.

Grönholm kör för stallet GRX Taneco och han säger att bilen aldrig varit så bra som nu.

Själv är han också i rätt så gott skick, trots att han inte kört så mycket den senaste tiden.

- Jag tränar mycket på gymmet, dessutom tycker jag om ishockey, tennis och cykling. Det behövs inte så mycket styrka som rallycrossförare, men man måste vara i fysiskt gott skick eftersom dagarna blir långa då man tävlar. Man får inte tappa koncentrationen, för det är de små sakerna som påverkar.

Coronapandemin har däremot inte påverkat Niclas Grönholm särskilt mycket på ett personligt plan.

Han har jobbat med sin kondition som vanligt och tycker inte att det har varit något problem med att vara tvungen att vänta på att få köra rallycross.