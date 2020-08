Rött, gult och grönt – ett nytt trafikljussystem ska hjälpa dig förstå coronarisken i olika länder

Det kommer nya resebegränsningar för flera länder från och med måndag nästa vecka. Parallellt med det här håller Institutet för hälsa och välfärd också på att ta fram ett riktgivande "trafikljussystem" där länder ska klassificeras som gröna, gula eller röda.

En stor del av de nya bekräftade coronafallen i Finland har på sistone kommit från utlandet.

– I Åbo har det varit en majoritet av fallen och i huvudstadsregionen ungefär hälften, kommenterade direktör Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd till Svenska Yle tidigare den här veckan.

För att finländarna ska få bättre kunskap om coronarisken i olika länder förbereder hälsomyndigheten nu en slags "trafikljusmodell".

Den ska hjälpa resenärer att förstå vilka restriktioner som kan vänta dem när de anländer till Finland, beroende på från vilket land eller område de reser ifrån.

Tanken är att Finland klassificerar länder som gröna, gula eller röda, bland annat beroende på hur stor coronarisken är där. Trafikljus som visar rött, gult och grönt. Bild: Dimitar Marinov

– Personer som anländer till vårt land från röda länder, alltså högriskländer, testas sannolikt på bred basis. De kan alltså räkna med att coronatestas och försättas i obligatorisk karantän med lokala myndighetsbeslut, sa statsminister Sanna Marin förra veckan.

För dem som anländer från så kallade gula länder, där risken anses vara måttlig, ska det räcka med frivillig karantän i 14 dagar.

Resenärer från gröna länder behöver antagligen inte sitta i karantän alls.

Lågriskländer

Det som redan är klart är kriteriet för gröna länder, nämligen 8 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Länder som har mellan 8 och 10 fall kan också bli gröna, men det är också möjligt att de blir gula. Det kan i sista hand vara politiska beslut som avgör det, från fall till fall.

Få länder uppfyller kriteriet för låg risk (max 8 fall per 100 000 invånare på två veckor). I Europa var det på tisdagen endast sju länder: Finland, Lettland, Ungern, Georgien, Guernsey, Isle of Man och Vatikanstaten.

Kartan här nedanför visar läget just nu. Observera ändå att datamaterialet för många länder utanför Europa kan vara bristfälligt.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Gul, orange, röd?

I början av veckan var ännu det oklart var gränsen mellan gul och röd skulle gå.

Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd fick frågan om det i Svenska Yles nyhetsprogram Tv-Nytt i måndags. Då svarade han så här:

– Under de kommande dagarna kommer det att föras en diskussion om var gränsen ska dras för de orange eller gula länderna.

Salminen antyder alltså samtidigt att mellanfärgen kan bli orange, och inte gul, eller kanske att det handlar om en skala som sträcker sig från grön och gul till orange och röd.

Mika Salminen jobbar som direktör på Institutet för hälsa och välfärd. Mika Salminen i Tv-Nytts studio.

De röda högriskländerna kommer antagligen att bestämmas både via hur många fall som har uppdagats där under de senaste veckorna och via hur ofta det reses därifrån till Finland.

Inte bara på nationell nivå?

Möjligen kan också olika regioner inom enskilda länder komma att få olika färger.

Till exempel kunde risken vara lägre i vissa regioner i Sverige.

Oberoende klassificeringen kan undantag göras vid behov, för trafikljussystemet är bara riktgivande.

– Om myndigheterna så anser kan de också agera enligt smittskyddslagen när det handlar om personer som kommit från grönlistade länder. Det här om man till exempel har fått kännedom om att personer kan ha utsatts för coronaviruset, sa statsminister Sanna Marin förra veckan.

Dessutom utreder hälsomyndigheterna för tillfället om coronatester i två steg – alltså med två olika metoder – kunde vara något man borde gå in för.

Det är oklart när "trafikljussystemet" kommer att publiceras, men det kan ske redan denna vecka eller nästa vecka.