Coronavirusläget mycket bra i Finland jämfört med andra EU-länder - SHM och THL gav sin coronaöversikt

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL presenterade på torsdag förmiddag en lägesrapport om coronaepidemin, både i Finland och utomlands.

I coronaöversikten medverkade strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet, överläkare Taneli Puumalainen från THL och Juha Jolkkonen, sektorchef för social- och hälsovårdssektorn vid Helsingfors stad.

På riksnivå har förekomsten av coronavirussmitta ökat i början av augusti jämfört med de låga siffrorna på sommaren, berättade THL:s Taneli Puumalainen.

- Situationen var som bäst i juni med i genomsnitt fem fall per dygn. I juli hade vi ungefär tio fall per dygn. Nu är vi uppe i omkring 20 fall per dygn.

Puumalainen påminner om att testningen har flerdubblats. Ju mera man testar, desto fler fall hittar man. Enligt Puumalainen är ungefär två test per tusen invånare positiva.

Puumalainen påpekar också vikten av att coronatesta barn som enligt honom har en betydande roll i coronaepidemin. Ett barn som är ofta sjukt behöver ändå inte coronatestas flera gånger.

- Testet bör göras när barnet utvecklar en ny luftvägsinfektion. Den allmänna riktlinjen är att ett sjukt barn inte ska föras till daghem eller skola, coronan ändrar inte på detta, sa Puumalainen.

Flest fall i Helsingfors

Helsingfors står för flest fall i Finland. I andra delar av landet finns det endast enstaka fall, eller små kluster. Av de 7 805 bekräftade coronafallen har 5668 bekräftats i Helsingfors.

Ungefär 30 procent av de nya bekräftade fallen har konstaterats i Helsingfors, uppgav Juha Jolkkonen, sektorchef för social- och hälsovårdssektorn vid Helsingfors stad.

Staden planerar inom en snar framtid att öka antalet testningsstationer. Tillgången till skyddsutrustning har också förbättrats.

334 dödsfall relaterade till sjukdomen har rapporterats. Antalet personer som får sjukhusvård i Finland är 8. Uppskattningsvis 7 100 personer har tillfrisknat, dvs. över 90 procent av alla konstaterade sjukdomsfall.

Nya restriktioner kommer att införas för att hålla smittan nere på låga nivåer. Nästa vecka återinförs inreserestriktioner för Schengenländerna Tyskland, Grekland, Malta samt Norge, Danmark och Island.

Också åtgärder för att öka testningskapaciteten bereds. 20 000 test per dygn ska kunna tas, meddelade omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) i går på onsdag.

I går på onsdagen bekräftades 29 nya coronavirusfall i Finland. Antalet bekräftade fall ligger nu på totalt 7 805.

Flest fall har påträffats i Helsingfors. Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Läget internationellt

Samma trend gäller ute i världen där spridningen av coronaviruset tilltar.

- Den andra vågen varierar i sin intensitet. På vissa håll i världen ökar antalet fall kraftigt medan på andra håll avtar epidemin, sa Puumalainen.

I Europa är variationen stor mellan länderna, men nästan i alla europeiska länder ökar antalet fall igen.

Många länder har avvecklat restriktioner, och det syns. Man är kanske inte lika noggran med att följa god handhygien eller att ta avstånd på samma sätt som i våras, gissar Puumalainen.

Coronavirusläget i Finland är mycket bra jämfört med andra EU-länder, enligt Puumalainen.

Svårast är läget i Syd- och Nordamerika. Också i Sydasien är läget förvärrat.

Däremot har smittspridningen i Sverige, Australien och Nya Zeeland stabiliserats.

Här kan du se informationstillfället i sin helhet.