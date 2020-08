Hur är coronaläget i Finland? Social- och hälsovårdsministeriet och THL gav sin coronaöversikt

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL presenterade på torsdag förmiddag en lägesrapport om coronaepidemin, både i Finland och utomlands.

I coronaöversikten medverkade strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet, överläkare Taneli Puumalainen från THL och Juha Jolkkonen, sektorchef för social- och hälsovårdssektorn vid Helsingfors stad.

På riksnivå har förekomsten av coronavirussmitta ökat i början av augusti jämfört med de låga siffrorna på sommaren, berättade THL:s Taneli Puumalainen.

- Situationen var som bäst i juni med i genomsnitt fem fall per dygn. I juli hade vi ungefär tio fall per dygn. Nu är vi uppe i omkring 20 fall per dygn.

Puumalainen påminner om att testningen har flerdubblats. Ju mera man testar, desto fler fall hittar man. Enligt Puumalainen är ungefär två test per tusen invånare positiva.

Flest fall i Helsingfors

Helsingfors står för flest fall. I andra delar av landet finns det endast enstaka fall, eller små kluster. Av de 7 805 bekräftade coronafallen har 5668 bekräftats i Helsingfors.

334 dödsfall relaterade till sjukdomen har rapporterats. Antalet personer som får sjukhusvård i Finland är 8. Uppskattningsvis 7 100 personer har tillfrisknat, dvs. över 90 procent av alla konstaterade sjukdomsfall.

Nya restriktioner kommer att införas för att hålla smittan nere på låga nivåer. Nästa vecka återinförs inreserestriktioner för Schengenländerna Tyskland, Grekland, Malta samt Norge, Danmark och Island.

Också åtgärder för att öka testningskapaciteten bereds. 20 000 test per dygn ska kunna tas, meddelade omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) i går på onsdag.

I går på onsdagen bekräftades 29 nya coronavirusfall i Finland. Antalet bekräftade fall ligger nu på totalt 7 805.

Vi följer med infot och uppdaterar artikeln omgående.