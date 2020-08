Julia Grannas hoppas kunna leva på sin musik: "Det är en väldigt stor dröm"

Ett nytt namn utmanar Vegatoppen. Julia Grannas kommer från landsbygden i Härkmeri men lever nu musikerlivet i Stockholm. För henne är pop, rock och country starka influenser och hon utmanar med låten Back and forth.

Julia Grannas har sysslat med sång och musik ända sen hon var liten.

Men gnistan tändes på riktigt när hon började studera musik på Lappfjärds folkhögskola. Efter det beslöt hon att fortsätta sin musikaliska resa i Jakobstad där hon studerade till musiker, för att sen korsa havet för att gå på Piteås musikhögskola.

Nästa hållplats på resan blev Stockholm och i snart ett år har Grannas kallat den svenska huvudstaden sitt hem. Där är musikbranschen större men musikerlivet också tuffare.

– Jag åkte till Stockholm eftersom jag vill testa på, kämpa och hitta möjligheter.

DET HÄR ÄR JULIA GRANNAS Ursprungligen från byn Härkmeri i Kristinestad

Har studerat till musiker på Yrkesakademin i Jakobstad och gått i Musikhögskolan i Piteå

Jobbar som sångerska, musiker och låtskrivare

Bor i Stockholm

Utmanar Vegatoppen med låten Back and forth

Drömmer om att leva som musiker

I Stockholm vill hon fortsätta jobba med musik och nätverka.

Den musik som hon skapar är en del av hennes projekt att bli artist; målet är att att på heltid kunna jobba med musik och uppträda med egna låtar.

– Min dröm har alltid varit att livnära mig på min egen musik. Det är en väldigt stor dröm, men jag har den drömmen.

Julia Grannas flyttade till Stockholm för att utmana sig själv. Julia Grannas framför en svart bakgrund. Bild: Siri Wallentén

Grannas har hittat intressanta projekt i Stockholm och människor att musicera tillsammans med. Att inte vara från Sverige kan också göra att man får lite extra uppmärksamhet.

– Man sticker ut lite ur mängden när man kommer till Stockholm som finlandssvensk. Men visst kan det också vara svårt att komma in som utomstående.

Pandemin begränsar men öppnar också dörrar för nya projekt

Pandemin har satt käppar i hjulet men Grannas kommer fortsätta hitta sätt att göra musik på.

– Det är svårt när det inte finns så många spelningar just nu men jag ska försöka delta i låtskrivargrupper och samarbeta med andra.

Grannas har en positiv attityd och säger att man måste göra det bästa av situtionen.

– Kanske blir det musik i form av en livesändning i höst.

Låtskrivandet försvinner åtminstone inte under en pandemi.

– Jag har en ny låt som jag kommer släppa ganska snart. Och sen håller jag också på med att skriva nytt material.

Influeras av olika musikstilar



Grannas musik influeras av pop, rock och country.

– Alla de här genrerna har jag växt upp med, med de här stilarna känner jag mig hemma.

Hur låtidéerna kommer är olika för alla musiker. För Julia Grannas kommer idéerna plötsligt.

– Ofta kommer melodi och text tillsammans, ofta som en refräng.

Då försöker Grannas spela in idén på telefonen och sen gäller det att sätta sig vid pianot eller gitarren för att utveckla tanken.

Julia Grannas älskar att skapa musik tillsammans med andra. Julia Grannas i ett svartvitt porträtt. Bild: Siri Wallentén

Instrumenten är en viktig del av Grannas musikerliv. Hjärtat klappar extra för organiska instrument som gitarr och piano.

Att skapa musik tillsammans med andra är också något av det bästa. Som när man får komma in som låtskrivare i ett rum och berätta för ett gäng om sin vision för en låt och sedan se vad som händer.

– Att se hur de tolkar det jag säger och hur de utför det på sina instrument tycker jag är magiskt.

Utmanar Vegatoppen

Julia Grannas utmanar Vegatoppen med låten Back and forth. För Grannas är låten inte ny utan något hon haft med sig sedan studietiden på musikhögskolan i Piteå. Det var en tidpunkt när hon hade det stressigt och kände sig tankspridd.

– En dag när jag kom hem sent satte jag mig vid pianot och så fick jag refrängen i huvudet med texten "It all goes back and forth in my mind and I don’t know what’s going on inside my head".

För Grannas var det ändå viktigt att låten inte fick en deppig ton trots att den föddes i en stressig och virrig tid.

– Jag ville inte skriva i en negativ form utan istället göra den till en glad låt.

Du kan rösta på låten här.