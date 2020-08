Läckert mål av Serge Gnabry när Bayern München gick till CL-final – nu jagar storklubben trippeln: ”Ingen skrämmer oss”

Det blir Bayern München och PSG som gör upp om bucklan i Champions League den när säsongen. Den tyska storklubben slog Lyon på onsdagskvällen och gick till final för första gången på sju år.

Bayern München har imponerat i Champions League och gått obesegrat genom hela turneringen. I gruppspelet vann man sex raka matcher och i slutspelet har man slagit ut Chelsea, Barcelona och nu Lyon.

Bayern säkrade sin finalplats efter en övertygande 3–0-seger i semifinalen.

– Det är det här man drömmer om som fotbollsspelare – att möta de bästa i världen – och det gör vi, säger backen Alphonso Davies enligt nyhetsbyrån AFP.

Bayern var lite skakat i början av semifinalen när Memphis Depay bommade ett jätteläge och Karl Toko Ekambi sköt i stolpen, men sedan tog tyskarna över matchen.

I den 18:e minuten vek Serge Gnabry in i mitten och dunkade in bollen i krysset. En kvart senare var mittfältaren rätt placerad och tryckte in en retur till 2–0.

Blir det trippeln i år?

Lyon saknade inte lägen att komma tillbaka men Manuel Neuer i Bayerns mål höll tätt. Robert Lewandowski spikade sedan slutresultatet i den 88:e minuten, och laget får nu börja ladda för final mot PSG.

– Ingen skrämmer oss, vi är Bayern München. Vi har haft en fantastisk säsong och nu gäller det bara att avsluta den med att vinna finalen, säger Benjamin Pavard.

Bayern har redan vunnit ligan och cupen på hemmaplan, och nu är man alltså på jakt efter trippeln – det som man lyckades med säsongen 2012–13.

– Största skillnaden jämfört med 2013 är att truppen nu är bredare, vi hade färre spelare då. I årets trupp är atmosfären också bra, det är ingen som drar ner på stämningen, säger Neuer.

Resultat, Champions League semifinal:

Lyon – Bayern München 0–3 (0–2)

18´ 0–1 Serge Gnabry

33´ 0–2 Serge Gnabry

88´ 0–3 Robert Lewandowski