Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon har gripits - anklagas för bedrägeri och penningtvätt

Steve Bannon har tillsammans med tre andra gripits under torsdagen. De anklagas nu för att ha lurat donatorer i ett välgörenhetsarrangemang.

Federala åklagare påstår att Bannon tillsammans med de tre andra anklagade har lurat tusentals donatorer i samband med en online-kampanj.

Kampanjen, We Build the Wall, samlade in över 25 miljoner dollar för ändamålet att bygga en mur längs USA:s sydligaste statsgräns.

De anklagade misstänks ha använt hundratusentals dollar av pengarna som samlats in för eget bruk.

Donald Trump lovade i sin presidentkampanj 2016, som Bannon ledde, att bygga muren mot Mexicos gräns. Kampanjen samlade in pengar för byggandet av muren.

AFP berättar att Trump kommenterar att han inte vet någonting om Bannons insamlingskampanj.

Trump sa också att det här är en väldigt ledsamt.

Bannon var Trumps rådgivare i Vita Huset till år 2017.

Källor: AP, STT, AFP