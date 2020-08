FC Honka fortsättningsvis enda laget i ligan utan förlust – uppgivet i SJK som inte vunnit sedan första omgången: "Räcker på inget vis till"

Fjolårstvåan FC Honka har haft en tuff start på säsongen i Nationella ligan men knep viktiga poäng efter sen vändning i dag. Honkas herrar har däremot nu spelat tio matcher och lyckats ta poäng i varje. I dag blev det på SJK:s bekostnad. Seinäjokilaget har bara vunnit en match i år och det var uppgivna miner efter ännu en förlust.

SJK har inte vunnit sedan de i säsongens första omgång mötte TPS. I dag hängde man med tabellfyran Honka i en knapp timme och hade till och med chansen att öpnna målskyttet i matchen.

Serge Atakayi hade kalasläge efter 20 spelade minuter då han snyggt tog sig igenom försvaret och kom åt att skjuta ett riktigt vasst skott på närhåll. Timothy Murray och stolpen var ändå i vägen den här gången.

Man lyckades ändå även hålla Honka på noll i första halvlek men efter paus körde det ihop sig.

– De pressade oss bra i första halvlek. I andra halvleken tröttnade de och vi kom åt att spela eget spel, kommenterade Honkas Konsta Rasimus i Ruutus sändning.

Först spelade Jerry Voutilainen efter 50 minuter in bollen i boxen där Jean Marie Dongou stod och lurpassade. Sedan snurrade han enkelt ut både försvarsspelare och målvakt och det stod 0–1 på tavlan.

"Ofattbart"

Knappt tio minuter senare var målskytten framme igen.

Jean Marie Dongou är uppe i sex fullträffar den här säsongen. Jean Marie Dongou. Bild: Lehtikuva

Dongou var än en gång rättplacerad. Han var först på returen efter Honka-keeperns räddning och kunde enkelt putta in sitt sjätte mål för säsongen. SJK fick aldrig in någon reducering i matchen och Honka knep segern.

– Det är frustrerande. Vi spelade bra i en timme och hade bra chanser. Sedan släpper vi in ett mål och tappar hela vårt spel. Ofattbart. Ett sådant mål får man inte släppa in och vi behöver allt för många målchanser för att få in bollen, kommenterade en uppgiven SJK:s Tero Mäntylä i Ruutus sändning.

– Det här räcker på inget vis till i det här skedet.

SJK har bara gjort sex mål på tio matcher den här säsongen. Bara TPS har gjort färre med fem.

– Jag tror och vi tror alla hela tiden på att det ska lösa sig och att det blir bra. I dag kändes det också så. Vi gjorde det tufft för Honka men så räcker ett baklängesmål för att vi ska falla ihop totalt.

Honka har fortfarande inte ännu en enda förlust på sitt konto. Efter dagens seger är man nu uppe i fyra segrar och sju oavgjorda.

Med full pott i dag är Honka nu uppe i 19 poäng och steg upp jämsides med regerande mästarna KuPS som ligger trea med en match mindre spelad.

FC Inter leder tabellen med 25 poäng och HJK ligger tvåa på 21.

FC Honka räddade viktiga poäng i Nationella Ligan

FC Honka slutade tvåa i damernas högstaliga i fjol. Den här säsongen har börjat sämre.

Inför dagens drabbning låg man tredje sist på lika poäng som Ilves som låg sjua. Och det såg ut att bli en förlust till på kontot i dag.

Ilves ledde länge matchen efter ett tidigt öppningsmål och sedan ännu en utökning till 2–0 efter en timmes spel.

Men Honka kom igen.

Hoppa över Twitterpostning

HONKA VOITTAA!



Honka tekee uskomattoman nousun kahden maalin takaa-ajoasemasta 3-2 voittoon!



Keltamustien maaleista vastasivat tänään Wilma Spets, Tiia Savolainen ja Inka Kaivola!



📸: Juhani Järvenpää #MeOllaanHonka #KansallinenLiiga pic.twitter.com/GuGEcVtZHM — FC Honka Naiset (@FCHonkaNaiset) August 21, 2020

Först reducerade Wilma Spets matchen till 2–1 i den 63:e matchminuten.

Med tio minuter kvar på klockan steg sedan Tiia Savolainen och Inka Kaivola fram.

Först kvitterade Savolainen till 2–2 och i den 87:e matchminuten fick Kaivola sätta in segermålet från straffpunkten.

Honka steg nu upp till sexa i tabellen på samma poäng som femman KuPS. Avståndet upp till HJK som ligger trea med en match mera spelad är nu fem poäng och avståndet till serieledaren TiPS åtta poäng.

Nationella ligan:

Ilves – FC Honka 2–3 (1–0)

13' 1–0 Moona Talka

60' 2–0 Saana Tuomala

63' 2–1 Wilma Spets

82' 2–2 Tiia Savolainen

87' 2–3 Inka Kaivola (straff)

Publik: 290

Fotbollsligan:

SJK – FC Honka 0–2 (0–0)

51' 0–1 Jean Marie Dongou

59' 0–2 Jean Marie Dongou

Publik: 2 421