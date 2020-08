Navalnyj kämpar för sitt liv i Omsk - ryska läkare vägrar ge tillstånd för ambulansflyg att ta honom utomlands

Den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj som misstänks ha blivit förgiftad kämpar fortfarande för sitt liv i den sibiriska staden Omsk. Navalnyjs fru Julija väntar på tillstånd från ryska myndigheter för att ett ambulansflyg ska kunna ta Navalnyj till ett sjukhus i Tyskland eller Frankrike.

Rysslands mest kända regimkritiker Aleksej Navalnyj ligger i koma på ett sjukhus i Omsk efter förgiftningssymptom.

Läkarna som inte har gett Navalnyjs egen personliga läkare Anastasia Vasilyeva tillstånd att besöka honom, har inte heller gett nya uppgifter om hans hälsotillstånd sedan igår då han togs in på sjukhus.

Igår gav läkarna motstridiga uppgifter om hans hälsa. En läkare hävdade att läget är "allvarligt men stabilt" medan en annan sade "att läkarna kämpar för att rädda hans liv."

Läkarna på sjukhus nr. 1 i Omsk har inte heller sagt något om huruvida tester bekräftar att Navalnyj skulle ha förgiftats även om de hävdar att förgiftningssymptomen och deras orsak utreds.

Hans taleskvinna Kira Jarmisj som reste tillsammans med Navalnyj, säger att han måste ha förgiftats på flygplatsen i staden Tomsk i går där han drack te.

Navalnyj steg därefter ombord på ett passagerarplan till Moskva, men han insjuknade och förlorade medvetet på planet, som tvingades nödlanda i Omsk där Navalnyj togs in på sjukhus.

- Aleksej förgiftades i häkte i fjol somras och nu har de gjort samma sak med honom igen, säger medarbetaren Kira Jarmisj.

Navalnyjs fru Julija kom till sjukhuset i Omsk igår men läkarna tillät henne inte att se sin man, trots att rysk lag förskrivet att nära anhöriga får träffa patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning.

- Julija visade upp sitt pass, men läkarna krävde ett äktenskapsintyg, säger Kira Jarmisj. Julija Navalnyja fick till slut se honom och hon tog mannens ägodelar med sig, för dem ville hon inte lämna kvar hos myndigheterna.

Navalnyjs fru och medarbetare väntar nu på tillstånd från myndigheter för att ett ambulansflyg ska kunna ta Navalnyj till ett sjukhus i Tyskland.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron erbjöd peronligen experthjälp och ett ambulansflygplan flög tidigt på fredag morgon från Tyskland till Omsk, med läkare ombord.

Inget tillstånd för ambulansflyget har ännu getts eftersom ryska läkare anser det alltför farligt att skriva ut Navalnyj för att man skall kunna ta den populäre oppositionsledaren utomlands för vård.

Merkel kräver en transparent utredning om vad som har hänt.

- Det är särskilt viktigt att omständigheterna kring det här reds ut. Vi insisterar på det för det som vi har hört hittills låter inte bra. Utredningens måste göras transparent, krävde Merkel.