Också lördagens coronafall leder tillbaka till The Old Irish Pub i Vasa – exponerade i karantän

Det var under veckoslutet 7-9 augusti som coronaviruset började spridas på The Old Irish Pub i Vasa. Kunder från flera olika sällskap smittades och för säkerhets skull genomgår personalen coronatest medan puben är stängd. Gatuvy från Vasa centrum med fokus på fasaden på The Old Irish Pub. Bild: Niklas Joki / Yle