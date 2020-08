Sevilla förlängde den mäktiga sviten – vände mot Inter och tog sjätte Europa League-titeln: ”Gav aldrig upp”

Bild: Lars Baron / EPA-EFE / All Over Press

Sevilla har fortsättningsvis aldrig förlorat en final i Europa League. Det trots att laget inledningsvis låg under mot Inter Milano på fredagskvällen. Efteråt hyllas såväl tränaren – som klubbens avlidna stjärnor.

Inför fredagskvällens final i Europa League hade Sevilla redan färdigt ett osannolikt bra finalsaldo: fem matcher – lika många segrar. Men mot Inter fick den spanska klubben en mardrömslik start.

Romelu Lukaku satte in 1–0 från straffpunkten redan i den femte matchminuten. Luuk de Jong kvitterade ändå bara sju minuter senare. En halv timme in i matchen satte holländaren dessutom in 2–1 – men Inter svarade lika snabbt. Det stod 2–2 i pausen.

Till slut var det Lukaku som fick agera avgörande målskytt – i eget mål. Diego Carlos – som kapade Lukaku och orsakade straffen i början av matchen – satte en boll på mål som belgaren styrde in.

Det repade sig ”nerazzuri” inte från. Sevilla tog hand om titeln med 3–2.

"Lyckligtvis tittar jag inte bakåt"

En fjäder i hatten inte minst för lotsen Julen Lopetegui, som fick sparken från det spanska landslaget bara dagar innan VM 2018. Den nya arbetsgivaren Real Madrid sparkade honom efter några månader.

– Lyckligtvis tittar jag inte bakåt. Jag är oerhört lycklig över att få vara i en klubb som har gett mig chansen att uppnå något så här stort, säger Lopetegui efteråt enligt AFP.

– Jag kan bara tacka spelarna för deras insats. Vår hymn säger att vi aldrig ger upp och det visade vi i dag, fortsätter han.

Julen Lopetegui kastas i luften efter segern. Julen Lopetegui kastas i luften av Sevilla-spelare. Bild: Friedemann Vogel / EPA-EFE / All Over Press

Sevilla-kaptenen Jesus Navas, som stod för passningen till 1–1-målet, fick lyfta bucklan för tredje gången. Då Sevilla vann tre EL-titlar på raken mellan 2014 och 2016 spelade han för Manchester City.

– Det här betyder så mycket för mig. För alla fans, vänner som inte är här ... för Puerta, för Reyes, säger Navas. Jose Antonio Reyes dog i en bilolycka i fjol, medan Antonio Puerta gick bort 2007.

För Inters del innebär förlusten däremot att titeltorkan blir allt längre. Milano-klubben har inte vunnit en stor titel sedan 2010.

– Det här året kommer alltid att betyda mycket för mig. Ett konstigt och utmattande år. Det har varit en upplevelse, säger tränaren Antonio Conte som ryktas vara på väg bort från klubben.

Resultat:

Sevilla–Inter Milano 3–2 (2–2)

5’ Romelu Lukaku 0–1 straff

12’ Luuk de Jong 1–1

33’ de Jong 2–1

35’ Diego Godin 2–2

74’ Lukaku 3–2 självmål

Källor: AFP, Reuters, BBC