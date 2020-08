Den politiska supertalangen som skrev A i svenska och gör politik på Instagram - hur mycket vet du om Sanna Marin?

Hon är Instagram-mamman som gjorde politik också av sitt moderskap. I hanteringen av coronakrisen har hon fått höga betyg och många anser att Finlandsbilden är räddad. Svenskan har däremot inte hörts alls i Marins kommunikation, med få undantag. Idag väljs hon till ordförande för Socialdemokraterna.

Från partyminister till statsminister på 11 år

Många artiklar har skrivits om Sanna Marins väg till makten, både internationellt och i Finland. Här finns också en genomgång av hennes politiska karriär före uppdraget som statsminister.

Marin växte upp med sin mamma i en regnbågsfamilj. Hon har upplevt ekonomiskt knappa förhållanden och är släktens första student. Hon har själv lyft upp sin bakgrund som en orsak till att hon har valt socialdemokratin. Marin har i flera sammanhang sagt att hon själv är ett exempel på att alla ska ha lika möjligheter i Finland, oberoende av bakgrund.

Marin växte upp i Tammerfors, en stad med starka socialdemokratiska rötter och samma stad där hon väljs till ordförande på söndag. I HS Kuukausiliites personporträtt som publicerades tidigare i sommar (bakom betalmur) kommer det fram att Sanna Marin inte hade någon aning om vad hon ville göra efter studentexamen.

Marin jobbade bland annat i kassan på Sokos varuhus. Det gav stora rubriker som "Från butikskassan till statsminister", då hon blev känd för hela finska folket i samband med att hon valdes till statsminister i december.

Efter tre år av jobb sökte hon in till Tammerfors universitet för att studera förvaltningsvetenskap. När studierna kom igång engagerade sig Marin också i studentföreningen Hallat ry. Enligt föreningens tidning Hallanvaara blev Marin "bileministeri", alltså partyminister i styrelsen.

Sanna ville bli partyminister eftersom hon gillar att festa ― Studenttidningen Hallanvaara, år 2008

Orsaken var enligt studenttidningen Hallanvaaras nummer från år 2008, att "Sanna ville ha posten som partyminister eftersom hon gillar att festa, och ingen tvivlade på hennes böjelse för ansvarsområdet".

Marin läxade upp ledamöter på maratonmöte i Tammerfors

Efter det har den politiska karriären fått fart. En milstolpe var år 2012 då Sanna Marin blev stadsfullmäktiges ordförande i Tammerfors. Från den tiden är hon känd för att ha lett en maratondebatt om spårvagnsnätet i Tammerfors. Marin ledde mötet med hård hand och läxade upp ledamöter som inte höll sig till sak.

Under sin karriär i kommunalpolitiken blev Sanna Marin känd för att ha läxat upp ledamöterna under ett maratonmöte i fullmäktige, som behandlade spårvägstrafiken i Tammerfors. Sanna Marin, ordförande för Tammerfors stadsfullmäktige vid fullmäktigemöte den 7 november 2016. Bild: Petri Aaltonen / Yle

En annan vändning kom år 2014, då hon blev andra vice ordförande, och senare första vice ordförande för Sdp. Det här steget ledde till att hon vikarierade Rinne under hans sjukledighet under stora delar av valkampanjen år 2019. Marin fick möjlighet att visa vad hon gick för i ordförandedebatterna och stödet för partiet ökade under den perioden.

Både amning och mammalåda blev politik

Marin är på många sätt en representant för milleniumgenerationen. Klimatfrågan är självklar, även om regeringen ännu har mycket kvar att bevisa då det gäller konkreta handlingar.

Att politik kan föras på Instagram är en annan generationsmätare. När Marin väntade barn år 2018 publicerade hon bilder på gravidmagen i riksdagshissen. Några månader senare var hon i samma hiss med barnet i barnvagnen.

Bilder på mammalådan, babyn och den föräldralediga maken blandas med politiska kommentarer om Finland som välfärdsstat och jämställd föräldraledighet.

Sanna Marin gifte sig med sambon Markus Räikkönen i början av augusti, Hon meddelade om nyheten genom att publicera en bild på Instagram. Paret har en gemensam dotter, Emma 2 år. Sanna Marin och hennes nyblivna make. Bild: Minttu Saarni

Marin får gott betyg under coronakrisen, men många frågor har inte debatterats alls

Marin är också en stilikon. Finsk design syns i reportage i internationella tidningar - bland dem intervjuer i både brittiska och amerikanska Vogue , där Marin poserar i riksdagen.

Ett bevis på att Sanna Marin bedöms ha klarat uppdraget som statsminister under coronakrisen är gallupsiffrorna för Socialdemokraterna. Sedan december 2019, när Marin tog över som statsminister, har stödet för partiet ökat med tio procentenheter, från 13,2 procent till 23,4 i Yles partimätning.

Oppositionen har inte kunnat profilera sig särskilt väl, eftersom finländarna har varit förhållandevis nöjda med regeringens åtgärder. En del kritik hörs inom regeringen, senast från näringsminister Mika Lintilä, som är oroad över att reserestriktionerna tär för mycket på Finlands ekonomi.

Många stora frågor kommer sannolikt att väcka mera debatt efter den akuta krishanteringen, Invandringen har inte diskuterats nästan alls.

Riksdagen ska ännu ta ställning till EU:s stimulanspaket, där Finland är nettobetalare. Lånen på nästan 20 miljarder euro ifrågasätts av röster inom oppositionen. Stora frågor, som social- och hälsovårdsreformen och sysselsättningen kan bli tröskelfrågor för regeringen.

När ska Marin tala svenska?

För en del finlandssvenskar är bristen på svenska i statsministerns kommunikation ett frågetecken. Marin har skrivit A i studentexamen i medellång svenska, vilket är lägsta godkända vitsord.

Hon har inte använt svenska i intervjuer och på pressträffar. Ett par undantag finns i flödet på Instagram: "Jag önskar er alla en fridfull påsk!" stod det under en bild i april.

Hon idkar självkritik för att hon inte tidigare märkte att hon kunde ha övat upp svenskan. ― Folke Sundman, FSD till Svenska Yle

Enligt Folke Sundman, som har varit aktiv inom Finlands Svenska Socialdemokrater sedan 1970-talet, är Marin positivt inställd till svenskan i Finland, även om hon själv inte talar svenska.

- Hon har flera gånger i diskussioner med oss FSD:are sagt att hon efteråt idkar lite självkritik, för att hon inte tidigare såg att hon kunde ha övat upp svenskan, säger Sundman till Svenska Yle.

(länk till SLB)