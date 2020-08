Fler operationer leder till blodbrist – Blodgivning: ”Blodet går åt snabbare än vi får det”

För att täcka sjukhusens behov behövs 800 blodpåsar varje vardag. Det är 4 000 påsar per vecka. Blodpåse med donerat blod. Bild: Belén Weckström / Yle

Efterfrågan på blod växer då sjukhusen nu har börjat utföra icke-brådskande operationer som skjutits upp under coronavåren. Efter att ha klarat coronakrisen rätt så bra lider blodgivningscentralerna nu av brist på blod.

På Blodtjänsts servicepunkt i Sanomahuset i Helsingfors behövs ungefär 80 blodpåsar per dag. Den senaste tiden har man fått in ungefär 50 påsar per dag.

Då Svenska Yle besöker blodgivningen är dagens saldo 25 påsar – med tre timmar kvar till stängningstid.

– Blodet går åt snabbare än vi får nya blodpåsar, säger sjukskötare Oona Hurtta.

Bristen på blod beror främst på sjukhusens ökade behov, men också på att färre personer donerar på hösten.

– Det kan bero på att folk börjar återgå till vardagen med jobb och skola. Eller så är de rädda för att vi kanske på väg in i en andra coronavåg, säger Hurtta.

Sjukskötare Oona Hurtta tycker att det är väldigt bra att blodgivningen har sett många nya frivilliga, trots att det råder brist på blod. Oona Hurtta. Bild: Belén Weckström / Yle

Finländarnas blodgrupper A+ 35 %

O+ 28 %

B+ 16 %

AB+ 7 % A– 6 %

O– 5 %

B– 2 %

AB– 1 % Källa: Blodtjänst

Då coronakrisen tog fart i mars minskade blodgivarnas antal med 20 procent. Men det var inte ett problem eftersom sjukhusen sköt upp alla icke-brådskande operationer och blodbehovet minskade.

– Situationen ser annorlunda ut varje vecka, vi kan egentligen inte förutse någonting eftersom vi inte vet hur epidemin fortskrider. Men vi har alltid ett extra lager, säger Blodtjänsts informatör Iira Hartikainen.

I juli var situationen bra, men nu i augusti har Blodtjänst jobbat flitigt för att få nya blodgivare. Ett exempel är kallelser per sms.

På Blodtjänst i Sanomahuset ser den typiska blodgivaren annorlunda ut i dag än före coronakrisen.

– Vi har fått många nya blodgivare. Vi har också sett personer som inte har donerat på en lång tid återvända, säger Oona Hurtta.

Det är speciellt brist på blodgruppen O-, som kan ges till alla oberoende blodgrupp. En man ger blod. Bild: Belén Weckström / Yle

Säkerhetsåtgärder enligt regeringens rekommendationer

De som besöker Röda Korsets Blodtjänst blir ombedda att tvätta händerna noggrant så fort de stiger in genom dörren. Det här en av säkerhetsåtgärderna som blodgivningen har vidtagit under coronakrisen.

Andra säkerhetsåtgärder är bland annat att begränsa antalet blodgivare i samma utrymmen. Ett nytt system med tidsbokning på nätet hjälper att kontrollera hur många personer som besöker en blodgivning samtidigt.

– Det har fungerat bra och vi kommer nog att fortsätta med samma system, säger Blodtjänsts informatör Iira Hartikainen.

Har du några som helst symtom får du inte donera blod. Det samma gäller sjukskötarna, de får inte komma på jobb om de inte är friska.

– Det flesta utlandsresor ger en karenstid på 14–28 dagar, säger Iira Hartikainen som är informatör vid Röda Korsets Blodtjänst. Iira Hartikainen Bild: Privat

Säkerhetsåtgärderna följer ganska långt regeringens rekommendationer. Ett undantag är att ingen ska använda munskydd eftersom blodgivare måste äta och dricka på plats.

– Smittorisken ökar ifall man tar av och sätter på samma munskydd, säger Hurtta.

Hon berättar att de som besöker blodgivningen vanligtvis inte oroar sig för coronasmitta.

– Vi utgår från att det är droppsmitta och inte smittar via blod. Så länge man är symtomfri och är en bra donationskandidat är man välkommen, säger Hurtta.

Ungefär fem procent av finländarna ger blod. Det behövs 20 000 nya blodgivare per år för att täcka sjukhusens behov.

– Det är fint att se att människor fortsätter ge blod. Vi har bättre och sämre veckor, men nu är behovet stort, säger Iira Hartikainen.