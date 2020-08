Hejdundrande bröllopsfester och trånga kolgruvor sprider effektivt coronaviruset i Polen

När den polska regeringen, vis av erfarenheter från länder som Italien och Spanien, i slutet av mars gick in för rätt stränga restriktioner, verkade det ett tag som att landet slipper de värsta sviterna av covid-19.

Åtgärderna visade sig vara effektiva: smittokurvan blev mycket plattare än i de flesta andra europeiska länder och antalet smittofall och dödsfall per miljon invånare tillhörde de lägsta i Europa.

Redan innan restriktionerna lättades något i maj, och betydligt mera i juni, började det dugga nyheter och massmittning bland gruvarbetare i kolgruvor i industriområdet Śląsk (Schlesien) i södra Polen.

I Śląsklänet bor 4,5 miljoner människor på en yta av 12 000 kvadratkilometer, vilket gör området till det tätast befolkade i Polen och ett av de tätast befolkade i Europa.

Gruvdriften har anor som går tillbaka till slutet av 1700-talet. Under storhetstiden på 1970- och 80-talet utvanns årligen här upp till 200 miljoner ton stenkol.

I dag är det bara lite över 60 miljoner ton, vilket knappast räcker till den i hög grad kolbaserade el- och värmeproduktionen och nästan 20 miljoner ton stenkol måste importeras, till största delen från Ryssland.

Av de 20 aktiva stenkolgruvor i Polen finns 19 just i Śląsk med omnejd.

Den trånga arbetsmiljön i underjordiska schakt, allnärvarande koldamm, trängsel i arbetsutrymmen uppe på ytan, både före och efter arbetet, blev en idealisk grogrund för spridning av coronavirus.

Smittspridningen i det tätt befolkade Śląsk fortsatte sedan i bussar och spårvagnar och andra offentliga utrymmen.

Gruvorna inledde åtgärder, men en del gjorde det inte tillräckligt snabbt.

Hundratals gruvarbetare fick läggas in på sjukhus medan tusentals andra, och deras familjer, sattes i karantän. Myndigheterna inledde masstestning.

Under flera veckor i juni var verksamheten i 12 gruvor helt stoppad.

Sammanlagd blev över 8 000 gruvarbetare smittade (omkring 10 procent av samtliga), räknat från början av epidemin. Det utgör kring 16 procent av samtliga smittofall i landet.

I skrivande stund (mitten av augusti) har över 7 000 tillfrisknat medan knappt 1 200 fortfarande är sjuka.

Polen är ingalunda ensamt om att brottas med coronavirus i kolgruvor.

Liknade problem förekommer i bland annat i USA, Ukraina, Sydafrika, Colombia, Kina, Kanada, Australien i Tjeckien.

I augusti var de allra flesta restriktionerna borta.

Antalet nya smittofall gick ner till 100-200 dagligen och antalet aktuellt smittade och sjuka gick ner under 10 000.

Näringslivet började åter gå på högvarv, badstränderna vid Östersjön blev överfulla, liksom vandringslederna i bergen - polackerna semestrade ju hemma i Polen.

Då gällde det, och det gäller fortfarande, att ha munskydd inomhus i offentliga utrymmen (bland annat affärer, bussar, apotek), men generellt blev attityden snabbt ganska avslappnad.