Krögaren och programledaren Sikke Sumari fick en hjärtattack på sin mammas begravning

Efter ett långt och lyckligt liv avled Sikke Sumaris mamma som 92 år gammal.

Text: Ira Hammermann

- Min mammas död hade varit en större smäll för mej än jag någonsin kunde ha tänkt mej.

På minnesstunden som ägde rum på en restaurang började Sikke må fysiskt dåligt.

- Jag hade en stark känsla av ett tryck i bröstet.

Sikkes man konsulterade en läkare som beordade dem att direkt åka till sjukhuset.

- Det visade sej att jag hade en lindrig hjärtattack, men som tur var det endast en liten blodådra som var stockad.

Sikke repade sig bra och nu är det redan dryga två år sedan händelsen.

Hon misstänker att det var sorgen som knäckte henne och att orsaken till hjärtattacken är något som kallas för "brustet hjärta-syndrom". Den stora sorgen blev för tung att hantera.

Krögaren Sikke Sumari är gäst i En önskans fjärde avsnitt 23.8. Sikke Sumari och Ira Hammermann sitter i soffa. Bild: Dan Gustafsson, Parad Media 2020.

Sumaris företagsverksamhet drabbades hårt av coronan

Sikke Sumari har gjort en lång karriär i restaurangbranschen och äger för tillfället två restauranger, Sikke's i Helsingfors samt värdshuset NamiNamaste på ön Muhu i Estland.

Då coronaepidemin strandade i Finland var hon precis som alla sina kolleger i branschen tvungen att stänga restaurangerna.

Hennes förmåga att leva i stunden och se positivt på saker hjälpte henne att hålla sig lugn.

- Jag anpassade mej bra i situationen. Coronapandemin var ett faktum som vi inte kunde påverka.

Krisen är inte över än, men Sikke är glad över att restaurangerna fick öppna till sommaren.

Kommer från en företagarfamilj

Sikkes pappa var privatföretagare så Sikke fick en inblick i hur det är att leva i en företagarfamilj redan som liten flicka.

- Penningläget i min familj gick alltid upp och ner. Jag är van vid det. Jag tror dessutom att det alltid dyker upp någonting annat ifall det som man har går undan.

Sikke Sumari tillsammans med sin man Tony Ilmoni. Snart har de varit gifta i 40 år. Sikke Sumari och hennes man Tony. Bild: Privat bild/Sikke Sumari.

Hemligheten bakom ett lyckligt äktenskap?

Sikke Sumari har tre vuxna söner, två barnbarn och är gift med den finlandssvenska krögaren Tony Ilmoni.

- Det är en grundläggande sak i livet att ens parförhållande funkar. Tony är mitt stöd och jag har sagt att han är "the wind under my wings", d.v.s. vinden under mina vingar.

Tony har alltid uppmuntrat Sikke i allt vad hon gör. Paret gifte sig efter att de hade varit på en skidresa en vecka tillsammans och då beslöt de att de aldrig ska skiljas.

- Det låter ju lite dumt, så klart. Men hittar man den "röda tråden" i äktenskapet, lyckas det säkert.

