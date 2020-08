Norrena & Frantz: Berätta om din mest lyckade dejt (och gärna om den minst lyckade också)!

Alla vi som är singlar har varit där. Vi har suttit på fester och jobbluncher och generat försökt svara på frågan varför just jag är singel.

Ens (antagligen) välmenande medmänniskor berättar glatt om hur den ena bekanta minsann hittade en ny på grannarnas 40-årsfest medan den andra stötte ihop med sin fru vid kaffeautomaten på jobbet.

“Man veeet aldrig när den rätta dyker upp!” *blink-blink*

Nej, det kan man ju inte veta och som en obotlig romantiker vill man ju tro att ödet har en plan för hur vi singlar ska få uppleva kärleken igen.

Men då man handlat med varukorgen för singlar på armen, spanat runt på alla terasser, gått på diverse fruktlösa dejter och ännu en gång avinstallerat dejting-appen i ren utmattning - då kan man känna hoppet falna. Det kanske inte finns någon för just mig?

Eller som Charlotte i Sex and the city sa: “I´ve been dating since I was fifteen! I´m exhausted! Where is he?!?”



"Jag har dejtat sedan jag var femton! Jag är utmattad! Var är han?" Charlotte / Sex and the city Kristin Davis i rollen som Charlotte York i tv-serien Sex and the city. Bild: HBO

Om man sen skulle ha turen med sig och lyckas få till en träff med en godbit reser sig nästa utmaning framför en, likt Kebnekaise i morgonljuset.

Hur ska jag få hen att gilla mig? Och tänk om jag inte gillar hen tillbaka?

På en dejt är det nämligen många saker som kan gå åt skogen. Hen kanske har oborstade tänder, rasistiska åsikter, noll charm eller för hög promillehalt redan från start?

Du känner minuterna sega sig fram och undrar när du täcks ursäkta dig och gå.

Eller kanske det är din dejtingpartner som sitter och sneglar på klockan istället? Panik!

Den här veckan i Relationspodden Norrena & Frantz ska vi fundera på det här med dejter

Hur ser den ultimata dejten ut? Har du varit med om en riktig fullträff?

Hur ska man bete sig i en dejtingsituation? Att vara “sig själv” är ju inte helt lätt då fjärilarna fladdrar runt i magen och man stammande letar efter något smart att säga.

Har du varit med om ett riktigt skräckscenario? Hur tog du dig ur det?

Singlar of Svenskfinland - låtom oss dela vårt elände i Relationspoddens trygga famn!

Din historia kan komma att läsas upp i redigerad form i Relationspodden Norrena & Frantz eller publiceras på svenska.yle.fi men du är givetvis helt anonym.