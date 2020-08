Veckoslutsläsning: Var tionde finländare på jobb är alkoholmissbrukare – och fyra andra läsvärda artiklar

God söndagskväll! Här kommer lite läsvärda artiklar från veckan som gått.

År 2017 sökte sig tusentals muslimer till kristna församlingar runtom i landet och ville lära sig mer om kristendomen. Skriftskolor ordnades för vuxna män som flytt från Irak och Afghanistan.

Många konverterade och sökte sedan asyl på nytt – något som väckte skepsis i samhället. I dag, tre år senare, är ändå många aktiva i den finländska kyrkan och Migrationsverket har mjuknat i sin linje.

Juhani Tamminen talar varmt om "Bror Lukasjenko", Esa Tikkanen myser åt minnen i Minsk och Jokerits organisation blundar för det uppenbara. Vad kan vi göra åt den diktatorvänliga diskursen? undrar Sebastian Backman i sin kolumn.

Borde VM spelas i Minsk nästa år – och hur ska Jokerit tänka angående sina KHL-matcher i Belarus?