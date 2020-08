Pargas IF-supporter om att föreningen inte har ett herrhandbollslag på FM-nivå: "Ett lag på hög nivå motiverar de yngre spelarna"

Närkamp under Åbolandsderby 2019.

Bild: Kalle Parkkinen/Newspix24/Handbollsförbundet

Under torsdagskvällen meddelade Pargas IF att man inte kommer att ha något herrlag i FM-ligan under nästa säsong. Anledningen är att man inte har fått tag på tillräckligt många spelare.

Piffen-supportern Folke Pahlman säger att det är synd att det inte blev något ligalag i år, men tror samtidigt att det var rätt beslut.

- Att spela på en högre nivå leder till flera spelare och mer publik, men i det här fallet accepterar jag beslutet och tror att det är det förnuftigaste man kunde göra.

Folke Pahlman har redan länge varit en aktiv supporter både när det gäller handbollen och fotbollen i Pargas. Folke Pahlman från Pro Malm Bild: Yle/Johanna Ventus

Pahlman hoppas att det här inte ska påverka intresset för handboll i kommunen.

- Vi har ju långa handbollstraditioner, så det skulle vara synd om det här påverkade intresset. Men vi har ett bra juniorarbete, i synnerhet med B-juniorer och yngre. A-juniorer har det vad jag har förstått funnits lite färre av. Därför tycker jag att det är bra att man nu får ta fart, och låter ungdomarna växa.

Pahlman säger att det behövs framgångar för att intresset för handbollen ska växa.

- Vinster motiverar, och framgång leder till framgång. Att ta spelare utifrån ger också ungdomarna idoler och ökar motivationen. Men att som den senaste säsongen bara få stryk, det höjer nog inte motivationen för någon.

Pahlman upplever att handbollen är viktig för invånarna i Pargas. Pargas IF:s anhängarhalsduk. Bild: Yle/Nora Engström

Även supporterkulturen är viktig för att öka spelarnas motivation och intresset för handbollen, enligt Pahlman.

- En bra publik är ju den där extra spelaren på planen, och då de yngre juniorerna spelar finns det alltid mycket publik som är bra på att hurra fram sitt lag. Det är ljud i hallen hela tiden. Speciellt i en liten kommun, och speciellt då det går bra för laget, finns nog supportrarna kompakt bakom sitt lag.

Pahlman tror ändå att framtiden ser ljus ut för handbollen i Pargas.

- Nu är det bara att vänta på att juniorerna växer sig stora och starka så att de i framtiden vågar möta landets elit. Att ta seger efter seger i en lägre division tror jag också att motiverar.