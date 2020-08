"Jag förstörde både min kropp och min idrottskarriär" – Jonna Skrifvars föll offer för idrottens stora gissel ätstörningar

Nästan hälften av idrottande kvinnor och en femtedel av männen drabbas av ätstörningar under karriären. Ett exempel är Jonna Skrifvars, som kom att löpa sina sista individuella FM-tävlingar som 21-åring. Kroppen var helt enkelt förstörd.

Då Jonna Skrifvars skulle skriva sin idrottsvetenskapliga magisteruppsats vid Linnéuniversitet i Växjö låg ämnet nära till hands. Trots att hon i dag mår bra, lurar ätstörningshistorian i bakgrunden.

Samtidigt är hon bekymrad över det kroppsideal som även hårt tränande unga idrottare i dag tar till sig via sociala medier.

"Idrottarna själva jämför sig med andra människor. Och de jämför sig ofta med de bästa och hur de ser ut. Då tänker de att om jag såg ut så där, så kanske jag också skulle skida så där hårt."

Citatet är ur Skrifvars magisteruppsats "För vi är inte stöpta i samma form" i vilken hon redogör för tränarnas syn på kroppsideal inom längdskidåkning. I uppsatsen kommer åtta anonyma längdåkningstränare i Svenskfinland med adepter i 13-19-årsåldern till tals.

Och Jonna Skrifvars vet minsann vad en ätstörning kan leda till.

– Då jag tänker tillbaka känner jag en enorm besvikelse över hur jag förstörde min egen karriär. Ätstörningen gjorde att återhämtningen inte fungerade, vilket i sin tur ledde till värre skador.

Efter att ha kämpat med skadorna i många år satte ett diskbråck slutligen stopp för hennes tävlingskarriär i januari i år.

Flera undersökningar visar att idrottares risk att insjukna i ätstörningar är större än den övriga befolkningens. Och problemet är verkligt.

De norska forskarna Solfrid Bratland-Sanda och Jorunn Sundgot-Borgen visar i en undersökning från år 2013 att upp till 45 procent av idrottande kvinnor och 19 procent av idrottande män har ätstörningssymptom, beroende på gren.

Och att alltför många idrottskarriärer tar slut i förtid på grund av symptomen.

Tidigare utpekades främst estetiska och viktklassgrenar som problematiska med tanke på risken för ätstörningar. I dag ser man att problemet i själva verket är större inom uthållighetsidrotterna, speciellt bland kvinnor.

I en forskningsartikel av Teemu Poikkimäki m.fl. från 2017 uppges att till och med 35 procent av uthållighetsidrottande flickor och kvinnor har ätstörningssymptom. Bland pojkar och män är förekomsten störst i grenar där man tävlar i viktklasser.

Ser man till befolkningen i stort visar en undersökning utförd av Institutet för hälsa och välfärd (THL) att sex procent av alla kvinnor i åldern 20-35 år i något skede lidit av en ätstörning. Motsvarande siffra bland män är 0,3 procent.

Många studier har visat att unga idrottare har ett extremt stort förtroende för sina tränare. Tränaren vet vad som krävs för att prestera på topp och därmed överlåts "makten" över kroppen till tränaren, som Jonna Skrifvars uttrycker det.

Enligt henne är det viktigt att idrottaren själv lär sig läsa av kroppens signaler och ta ansvar för sin kropp, sitt välmående och sitt idrottande, men att kommunikationen mellan tränare och adept har en enormt viktig funktion.

Tränarna som Skrifvars talat med ser det som bekymmersamt att de utseendemässiga ideal som syns i sociala medier inte alltid överensstämmer med de egenskaper som krävs för att kunna prestera inom längdskidåkningen.

"Jag tror de funderar mycket på "vem står bredvid mig vid startlinjen, hur ser de ut och hur ser resultatlistan ut efter tävlingen". Och så drar de sina egna slutsatser", säger en av tränarna.

Problemet med sociala mediers inverkan på unga idrottares kroppsideal gäller både flickor och pojkar, även om följderna kan vara olika.

Medan flickorna pressas att mäta sig mot samhällets smalhetsideal samtidigt som de inom idrotten ska ha en kropp som klarar av den belastning som träningen innebär, vill många pojkar köra mer styrka än nödvändigt, vilket inte alltid är gynnsamt för en längskidåkares prestationsförmåga.

Idrottare som strävar efter snabba resultat kan exempelvis märka hur en lättare kropp inledningsvis ger en positiv effekt på prestationen.

Men en kropp som lider av energibrist kan i längden ge förödande konsekvenser.

För Jonna Skrifvars började ätstörningen relativt sent, först i 18-19-årsåldern. Hon hade skadebekymmer, kunde inte träna normalt och kände dåligt samvete för att hon trots det åt lika mycket.

Det började med bulimi och övergick i långa fasteperioder. Då kroppen inte längre klarade av fastan, var hon tillbaka i bulimin.

Ätstörningarna pågick från och till i cirka fem år. Hon hade också bra perioder då kroppen fungerade bättre och hon löpte nya rekord.

Med facit på hand är Skrifvars mest besviken över att hon aldrig nådde så långt som hon vet att hon hade haft potential för.

Individuellt blev FM-silvret på 400 meter år 2013 på rekordtiden 55.35 karriärens höjdpunkt.

Redan samma år genomgick hon sin första större operation och åren 2013-2017 var hon för det mesta skadad. År 2018 sprang hon några tävlingar, men sen kom diskbråcket som till slut fick henne att som 28-åring lämna tävlingsbanorna för gott.