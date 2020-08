Leo Komarov framspelare då Islanders slog Flyers – Esa Lindell fullbordade fantastisk period när Dallas vände mot Colorado

Leo Komarov var aktiv i anfallszonen i början av den tredje perioden och det ledde till Islanders 2–0-mål mot Philadelphia Flyers. Poängen var Komarovs andra i det pågående slutspelet. Esa Lindell gjorde ett mål när Dallas vände och vann mot Colorado.

New York Islanders slog ut Washington Capitals i den första omgången med 4–1 i matcher, och avslutade serien med att vinna den sista matchen med 4–0. Samma segersiffror blev det i natt när serien mot Philadelphia Flyers inleddes.

Islanders två första målskyttar var Andy Greene och Jean-Gabriel Pageau. Två spelare som kom till klubben strax innan trade deadline i februari.

Veteranen Greene spräckte nollan sex minuter in i den första perioden med ett tungt slagskott från blålinjen. Målet var den 36-årige backens första i ett slutspel sedan den 16 april 2010. Då spelade han för New Jersey Devils och motståndare var just Flyers.

– Vi är ett lag från början till slut, jag vet att det låter kliché men vi behöver alla spelare varje kväll. Vid målet hittade jag ett läge och pucken gick in, säger Greene på presskonferensen efter matchen.

Passningspoäng för Komarov

Efter en mållös andra akt gjorde Pageau 2–0 i början av den sista perioden. Leo Komarov och Adam Pelech forecheckade aktivt i anfallszonen, fick loss pucken vid sargen och finländaren spelade fram Pageau som nätade.

Passningspoängen var Komarovs andra i slutspelet. Den första kom i en match mot Florida för två och en halv vecka sedan.

Komarov ➡️ Pageau ➡️ 🚨🥅🚨 pic.twitter.com/VFuWR3dzuY — New York Islanders (@NYIslanders) August 25, 2020

I mitten av sista perioden hittade även Anders Lee och Devon Toews rätt då Islanders knep första segern i matchserien. Målvakten Semjon Varlamov räddade 29 skott och höll nollan för andra matchen i rad.

– Vi mötte ett väldigt bra lag men vi var redo. I första matchen handlar mycket om att känna hur motståndet är och får det egna spelet att fungera.

– När man får ett bra resultat direkt köper alla det egna spelsystemet, och man behöver inte testa nya saker. Det gäller för alla lag, säger Islanders tränare Barry Trotz.

Colorado tappade tvåmålsledning

Colorado Avalanche har hamnat i ett jobbigt läge i matchserien mot Dallas Stars. Colorado åkte på sin andra förlust i serien då Dallas vann med 5–2.

Colorado ledde med 2–0 halvvägs in i matchen efter mål av Nathan MacKinnon och Mikko Rantanen, men laget rasade ihop under den andra halvan av mittenperioden.

Joel Pavelski och Radek Faksa reducerade och kvitterade efter varsitt powerplaymål och sedan ryckte Dallas till 4–2.

Först nätade Aleksandr Radulov och i slutet av perioden tryckte Esa Lindell in 4–2. Lindell stal pucken i egen zon och gick sedan hela vägen och gjorde sitt första mål i slutspelet.

I slutsekunderna av matchen fastställde Jamie Oleksiak slutresultatet till 5–2.

Resultat:

Philadelphia – NY Islanders 0–4

NYI: Leo Komarov 0+1, +1, 13:15

Islanders leder med 1–0 i matcher

Colorado – Dallas 2–5

COL: Joonas Donskoi 0+0, -2, 17:19

COL: Mikko Rantanen 1+1, -1, 21:56

DAL: Miro Heiskanen 0+1, +1, 24:48

DAL: Roope Hintz 0+0, +/-0, 14:30

DAL: Esa Lindell 1+0, +1, 23:07

Dallas leder med 2–0 i matcher

Tips: Missa inte Yle Sportens nya NHL-podd med ett nytt avsnitt varje tisdag! Du hittar podden på Arenan.