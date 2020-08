Marit Björgen bytte soffan mot skidorna – träning tio timmar i veckan ska ta henne till Vasaloppet: ”Nio mil är brutalt”

Ett tredagars läger slet ordentligt på Marit Björgen då hon nu tränar inför Vasaloppet nästa vinter. Men träningen har blivit en del av vardagen igen vilket var en målsättning för att kunna göra satsningen. Nu vill jag se vad jag kan åstadkomma, säger hon i en intervju för VG.

I slutet av maj gick Marit Björgen ut med beskedet att hon tänker göra en satsning på långlopp och framför allt Vasaloppet nästa vinter. Björgen har inte tävlat aktivt sedan 2018 då hon satte punkt på sin framgångsrika karriär med bland annat två OS-guld i Pyeongchang.

Det är ändå inte en fullskalig comeback det handlar om för Björgen. I första hand vill hon försöka göra träningen till ett bestående element i vardagen igen.

– Det blev mycket tid i soffan sedan jag slutade. Det första året hade jag svårt med motivationen och sedan var jag gravid.

– Det blev mycket mindre träning än jag hade trott, men efter att jag satte upp Vasaloppet som en målsättning har det blivit något helt annat. Nu måste jag ut, säger hon i en intervju för den norska tidningen VG.

Björgen tränar nu på familjens villkor, och siktar på att få in ungefär tio timmar träning per vecka.

– Jag vill se vad jag kan åstadkomma genom att träna effektivt tio timmar i veckan. Det kan bli fler timmar vissa veckor och färre under andra. Familjen och mina söner är första prioritet, säger hon.