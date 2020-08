Utställningsaktuella Nina Roos om nya målningar: Jag vill att betraktaren konfronteras med naket skeende

I Nina Roos nya målningar är det som om pinnar trängde igenom en hudlik membran. Det ska vara naket och obarmhärtigt, säger bildkonstnären som ställer ut på konsthallen Kohta.

Nina Roos utställning med titeln Lucid består av fyra helheter, varav en svit målningar i dov rosa upptar tre av fyra väggar i konsthallens stora sal. Två monumentala målningar står mittemot varandra.

- Det som man kan se är en ganska tydlig föreställning av stickor och pinnar som är instuckna i en yta, som framställs som tunn. Det grårosa har jag tänkt som en slags membran. Men det är ju genast en svårare fråga att vad jag vill säga med det här, säger Roos.

- Titeln Lucid betyder en slags klarhet. Den effekt jag har velat eftersträva är att betraktaren konfronteras med ett naket, avslöjat skeende då skyddsmurarna är borta. Någon slags obarmhärtighet i mötet, tillägger Roos.

Vad beträffar formatet är de två verken större än vad Roos vanligtvis tar sig an.

- Det är inte riktigt vardag för mig men jag ville göra målningarna specifikt för utrymmet här. Jag tycker det är verkligt roligt att arbeta med rummet så allt som man ser här är specifikt gjort för konsthallens utrymmen, säger Roos.

Liksom i sina tidigare verk rör sig Roos också nu i en gråzon mellan det figurativa och abstrakta, och hennes palett är monokrom. Hon blandar alltså inte in tiotals olika färger i ett verk.

- Vi lever ju i en komplicerad värld där mycket är på gång. Jag tänker mycket på hur du kan koppla måleriet till det som sker utan att vara illustrativ. Det här är kanske mitt svar på ett komplicerat världsläge i måleriets termer, säger Roos.