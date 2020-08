Melania Trump höll ett milt tal utan attacker mot motståndarsidan: "Min man är autentisk, kompromissar inte, han älskar sitt folk och han är ett hopp för framtiden"

USA:s första dam, Melania Trump, talade i en mjuk ton under den andra dagen av Republikanernas konvent. Hon höll sitt tal i Vita husets rosenträdgård.

Den varma ton hon lade in i sitt tal utgjorde en kontrast till andra republikanska sammankomster där det har framförts hård kritik mot den demokratiska utmanaren, Joe Biden. Vanligtvis brukar talarna komma med kraftfulla varningar om alla de faror som en demokratisk seger skulle medföra.

- Min man vet hur hur man gör verkliga förändringar. Från den dag jag mötte honom har han i många års tid velat göra det bästa han kan för sitt land. Jag har sett honom bekymrad och frustrerad och jag är så stolt över att ha fått se allt det han gjort under en så kort tid.