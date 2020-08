Bild: imago/Scanpix/ All Over Press

Nu är det klart. Tim Sparvs fotbollskarriär fortsätter i Grekland. Efter snabba förhandlingar är han presenterad i AEL FC – och han bekräftar också att intresset från Sverige var väldigt konkret.

Presskonferensen är precis avklarad i Grekland när Yle Sporten når Tim Sparv. Han har ett färskt ettårskontakt med Athlitiki Enosi Larissa FC (AEL) i bakfickan.

– Klubben ville gärna få till ett avtal på två år, men i det här läget känns det bättre med ett år.

33-åringen landade i Grekland i måndags, genomförde fysiska tester och läkarundersökning i går och skrev på i dag.

– Det här gick väldigt snabbt. På tre till fyra dagar var vi överens. De visade tydligt att de ville ha mig och det gav mig en bra magkänsla.

– Det har varit långa och bråda dagar. Nu ser jag fram emot att komma in i någon typ av vardag och börja träna. Förhoppningsvis tränar jag för första gången med laget på torsdag.

Efter sex framgångsrika år i FC Midtjylland – en tid som avslutades med en tredje ligatitel – valde Sparv nya utmaningar.

– För ett par månader sedan var det en preferens för mig att komma utanför Norden igen. Alternativen saknades då, men sedan dök den här möjligheten upp.

Hade fler anbud än förväntat

I olika medier har det rapporterats om att Sparv skulle ha varit nära en flytt till Sverige. Bottenlagen AIK och Helsingborg har det skrivits mest om – och Sparv bekräftar att intresset i Sverige var väldigt konkret.

– Jag diskuterade länge med en svensk klubb. Det gick lite långsamt och därför känns det här bäst just nu. Det kan bli någon form av samarbete framöver, men det blir inte av nu.

Trots att coronapandemin påverkar transfermarknaden säger landslagets kapten att det fanns rätt många anbud.

– Det fanns fler alternativ än jag förväntade mig. Mest från Norden, men också en del från Centraleuropa och mer exotiska ställen som Indien.

– Jag är jättetacksam över att jag hade något att välja mellan. Många spelare sitter i en situation där de har svårt att få en klubb.

Är du nöjd med den deal som du fick?

– Ekonomiskt är det helt okej, men om jag hade gått efter pengarna så hade till exempel Indien varit bättre. Men pengarna har inte varit en drivande faktor.

"Var now or never"

Sparv är känd som en fotbollsspelare med ordning och reda. Han är noggrann med förberedelser, kost och återhämtning.

I ett betydligt mer kaotiskt samhälle som Grekland ställs han på vissa prov.

– Det blir en utmaning. Här är det mycket ”go with the flow”, men jag är öppen för det. Det var den här typen av utmaning jag vill ta mig an nu. Jag vet att jag inte har många år kvar i mig, så det var ”now or never”.

Den danska ligasäsongen avslutades i juli, men Sparvs sista tid i Midtjylland kantades av skador. Han har tränat under sin semester, men är en bit från fotbollsformen.

– Jag behöver ungefär tre veckor för att vara tillbaka på en bra nivå. Jag har saknat fotbollsträningen.

Den grekiska ligasäsongen inleds i september efter landslagspausen. Sparvs nya klubb hade sin storhetstid på 1980-talet med bland annat en ligatitel.

– Jag vet inte mycket mer än att det är ett grekiskt mittenlag. Det är klart att det här inte är en klubb som vinner titlar, men jag hoppas och tror att jag kan bidra till att laget får en bra säsong. Det blir en spännande och rolig utmaning.