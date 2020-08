Den biologiska mångfalden i Finland fortsätter minska - konsumtionen och klimatförändringen märks allt mer

Stranius miettii ympäristöä kaikissa valinnoissaan.

Ympäristövaikuttaja ja ekoesikuva Leo Stranius paasasi maapallon epätoivoisesta tilasta jo silloin, kun me muut haukkasimme kokolihahampurilaistamme ja imaisimme muovipillillä kolaa kertakäyttömukista tyytyväisinä ilman syyllisyyden häivääkään. Paljon on muuttunut siitä, kun nuori Stranius havahtui maailman ahdinkoon. Nyt ympäristötietoisuus on valtavirtaistunut.