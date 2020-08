Förbundspennan: Ny forskning öppnar upp för träning utifrån menstruationscykeln

Från att ena dagen känna mig oslagbar, till att några dagar senare uppleva en känsla av energilöshet och nedstämdhet kan vara mycket förvirrande. Oförklarliga symptom, irritation och värk i nedre buk och rygg är vanligt förekommande krämpor. Att förstå sig på menscykeln och hur den påverkar träningen är inte lätt, skriver Saara Norrgrann.

Det finns inget vetenskapligt bevis på att kvinnor skulle prestera sämre vid menstruation, men vi vet att personer med mens påverkas, dels av mensen i sig men också av hormonella svängningar i menscykeln.

Dessutom är det stor variation i hur olika vi påverkas av mensen.

Mens har länge varit en tabubelagd icke-fråga inom idrotten som till en viss del ansetts vara någonting personligt man sköter själv.

Under de senaste åren har idrottsforskningen börjat intressera sig för hur menstruationen påverkar träningen. Bl.a. Finlands fotbollslandslag Helmarit har redan under några år följt med spelarnas menstruation och dess påverkan.

Forskning kring menstruation har också bevisat de positiva effekterna av menstruationscykeln.

Inte lätt att förstå hur menscykeln påverkar

Det som vi vet idag från hittills gjorda studier är att det kan vara fördelaktigt att lägga styrketräningen under de två första veckorna av menscykeln eller p-piller cykeln.

Forskningen har också visat att det finns perioder då skaderisken är högre. Under själva mensen är reaktionsförmågan lägre och risken för muskel och ledbandsskador är större.

Att förstå sig på menscykeln är inte lätt.

Inte ens jag som idrottat och haft mens i över halva mitt liv har förstått hur mycket den påverkat min träning. Det är ytterst sällan som mensen tagits till diskussion under träningsläger eller vid andra idrottsrelaterade sammankomster.

I flera år har jag lyckats pricka in min mens på årets viktigaste tävling.

Ändå har jag knappt vågat nämna det och ännu mindre skylla på att min låga energinivå berodde på mensen.

"Att beakta menstruationscykeln ska vara lika självklart ..."

Men jag vill också lovorda mensen.

Den har för mig alltid varit en bra mätare för huruvida kroppen fungerar. Om den blir oregelbunden eller uteblir för en längre tid, finns det skäl att reagera.

Det är kroppen som signalerar att allting inte står rätt till.

Forskningen kring menstruation hjälper också våra manliga tränare att förstå hur den biologiskt kvinnliga kroppen fungerar, och för att få en bredare förståelse för varför adeptens energinivå kan variera.

Att beakta menstruationscykeln ska vara lika självklart som att man beaktar vilken som helst annan hälsoaspekt.

Ny finländsk studie

Och ur ett jämställdhetsperspektiv har vi nu också mer forskning som fokuserar på kvinnliga idrottare. Tidigare har idrottsmedicinska forskningar fokuserat på män.

För tillfället har Jyväskylä Universitet tillsammans med KIHU – Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott – inlett en studie vars syfte är att undersöka förekomsten av menstruationsrelaterade symptom hos finländska idrottare.

Till undersökningen önskas (anonyma) svar av idrottare över 15 år med mens. Svarstiden är fram tills 31.8.2020. Detta är en ypperlig möjlighet för oss med mens att bidra med information till en mycket viktigt forskning.

Till mina idrottande medsystrar med mens vill jag dela med mig av mitt favoritcitat som hjälper mig de dagar som hormonerna svänger:

“Anything you can do I can do bleeding” det vill säga på svenska: “Allt du gör kan jag göra blödandes”.

Saara Norrgrann, projektkoordinator i På samma linje-projektet

Finlands Svenska Idrott