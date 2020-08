En spretig grupp coronaförnekare utmanar myndigheterna i Berlin

Tusentals motståndare till Tysklands coronarestriktioner planerar att ordna en omtvistad stordemonstration i Berlin under helgen. Arrangörerna planerar att samla 22 000 demonstranter från hela landet i Berlin för att kräva regeringens avgång och ett slut på alla coronarestriktioner.

På onsdagen försökte myndigheterna i Berlin stoppa demonstrationen. Förklaringen är att den är en smittorisk. Men på fredagen förklarade en domstol i Berlin att förbudet är lagstridigt och att demonstrationen får arrangeras så länge som arrangörerna uppfyller en rad krav.