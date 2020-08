34-åriga Dennis enda mannen som inledde studier till speciallärare i höst

34-åriga Dennis Grönroos från Helsingfors är första årets studerande på Åbo Akademi i Vasa. Han är dessutom den enda mannen bland gulisarna som studerar till speciallärare.

I flera år har Grönroos funderat på vad han egentligen vill göra.

I februari skrev han så in sökordet "studera" på Google. Det ledde honom till Åbo Akademi och specialpedagogik.

"Jag är ganska ungdomlig"

Som 34-åring är han klart äldst bland de nya studerande.

- Den som är närmast mig i ålder är en av mina tutorer som är 26, säger Grönroos.

Hur har dina studiekompisar reagerat?

- Det har inte varit några problem. Jag är ganska ungdomlig och välbehållen så jag slinker in ganska bra. Jag har blivit väldigt vänligt mottagen.

Ganska tomt på universitetet

Första veckan har varit rätt hektisk.

- Det har kommit en hel del information. Och så har vi samlats i parken efteråt och kört sällskapslekar och lärt känna varandra.

Det är exceptionella tider med coronarestriktioner.

- Men det har egentligen inte varit något problem. Man måste ju förstås hålla avstånd men det är ganska långt bara vi gulisar som är på plats i skolan. Så trängseln är inte så stor som den annars skulle vara.

Ensam man

Grönroos är enda mannen bland de nya studerande inom specialpedagogiken.

- Det är tragiskt. Det är jag och 36 kvinnor... så det kunde vara värre, säger Grönroos med glimten i ögat.*

Det är ju dock en ganska ordentlig snedvridning, vad gäller folk som vill bli speciallärare.

- Jag har också funderat på varför det är så få män som söker och/eller kommer in. Det är ju ett vettigt yrke och behovet av specialpedagogik kommer inte att försvinna, snarare öka.

Festandet inte så viktigt

Det kanske blir lite mindre festande än normalt nu, när coronaläget är vad det är.

Hur känner du inför det?

- Festandet är inte så viktigt, been there done that. Men visst är det kul att träffa folk från hela Finland och få nya vänner. Jag är nyinflyttad och känner egentligen ingen, förutom dem som jag träffat i skolan. Och där har det klickat riktigt bra.

*Enligt dekanus Fritjof Sahlström är det exakta antalet 35 studerande. Två män, av vilka en är frånvaroanmäld.