Maria Sid: "Folk längtar efter oss, själen behöver matas" – Kulturhuset Stadsteatern nyöppnar i en minst sagt utmanande tid

Renoveringen av Kulturhuset Stadsteatern inleddes vid årsskiftet 2018/19. Under arbetet görs tekniska installationer, sanering och energieffektivisering. Också den inre miljön restaureras.

Båda byggnaderna i kulturkomplexet vid Sergels torg är kulturmärkta i den högsta klassen enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Kulturhuset öppnade 1974.

Under byggtiden har verksamheten i huset varit utlokaliserad till andra scener och utrymmen runt om i Stockholm, men under coronapandemin i våras behövde hundratals föreställningar och evenemang ställas in.

Hela spelsäsongen för Elena Ferrantes Min fantastiska väninna som skulle inviga Klarascenen har inhiberats. Nu pågår repetitioner för uppsättningar som kan beakta och anpassas enligt coronaläget och restriktionerna, med mindre publik.