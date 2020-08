Trenden med rymningsspel fortsätter – paret Osmala byggde sitt eget escape room i en gammal lada i Svartbäck

Trenden med rymningsspel fick sig en törn av pandemin. För Anne och Markku Osmala i Svartbäck var det nybyggda rymningsspelet ett sätt att förverkliga sig själva och glädja andra.

Escape room, eller rymningsspel, är ett slags äventyrsspel, som spelas i grupp. Deltagarna ska ta sig ut ur ett rum genom att klura ut gåtor och lösa uppgifter. Målet är att ta sig ut inom en timme.

Pakohuone Aivoriihi är regionens nyaste escape room och finns i Svartbäck. Stället ägs av Anne och Markku Osmala.

Idén föddes för ett och ett halvt år sedan och paret har nu genom projektet lyckats förverkliga sig själva.

Från utsidan ser man en gammal röd byggnad av trä, men på insidan hittar man Svartbäcks första escape room.

Escape roomet har byggts i ett gammalt stall. Lokalen är sval och doftar av gammalt trä. Längs med väggarna hänger små lampor som skänker ett varmt ljus över stället.

Anne Osmala öppnar dörrarna till sitt och mannens eget escape room. Stall Bild: Milena Hackman / Yle

De har hållit öppet sedan den tredje augusti. Tanken var att öppna tidigare men diverse problem i byggprocessen drog ut på starten.

– Det är lite tråkigt att vi inte kunde hålla öppet nu under sommaren. Allt gick inte som på Strömsö.

I ett och ett halvt år har paret arbetat med att omvandla det gamla stallet till ett spelrum.

– Vi tycker om att gå på escape room och har varit på flera tillsammans med vår familj. Därifrån kom idén att bygga ett sådant hit.

Till en början var tanken att rymningsspelet bara skulle vara till för bekanta, men efter att projektet sattes i rullning valde paret att också ta emot utomstående grupper.

Verksamheten tar paus under vintertid

Byggnaden är inte isolerad och kommer inte att kunna ta emot kunder vintertid.

– Vi håller öppet så länge som vädret tillåter det.

Aivoriihi håller åtminstone öppet under september.

Paret valde att inte isolera byggnaden. Stället kommer inte att kunna ta emot kunder under vintern. Pakohuone Aivoriihi Bild: Milena Hackman / Yle

Escape room passar olika åldrar

– Det är ett slags äventyrsspel som är menat för vuxna och äldre barn.

Anne Osmala säger att man kan lämna vardagen bakom sig när man stiger in i spelrummet och istället lägga sin uppmärksamhet på spelets gåtor.

– Genom att lösa olika uppgifter, tänka ut och leta fram saker i grupp, går man stegvis vidare i spelet för att till slut hitta ut ur rummet.

Osmala skrattar och tillägger att man självklart får avbryta spelet och be om att bli utsläppt från rummet innan tiden har gått ut. Det hela är så klart på lek.

– Hittills har ingen bett om att bli utsläppt tidigare. Alla har velat komma ut på rätt sätt (genom att avsluta spelet).

Anne Osmala berättar att hon och hennes man själva tycker om att gå på escape room. Anne Osmala Bild: Milena Hackman / Yle

I Pakohuone Aivoriihi kan man delta i grupper på två till sex personer. Osmala säger att kunder brukar komma i grupper på fyra eller fem personer.

– Man klarar sig bra på tu man hand också, men då måste man vara ganska kvicktänkt, om man ska lösa uppgifter som också kan lösas av grupper på sex personer.

Om man inte klarar av att lösa en uppgift kan man under spelets gång be om ledtrådar från spelledarna.

– Det är inte meningen att spelarna ska hamna i knipa och inte alls veta vad de ska göra och inte kunna gå vidare i spelet.

Uppgifterna och gåtorna varierar i svårighetsgrad.

– En del av dem är ganska lätta men det finns också några svåra.

Stället har hållit öppet under några veckors tid och största delen av besökarna har varit barnfamiljer.

– Det har kommit rätt så bra med kunder. Tillräckligt många för att vi ska vara nöjda.

Det finns två spelrum. Ett spelrum och ett "vardagsrum" där deltagarna kan spendera tid innan och efter spelet. Pakohuone Aivoriihi Bild: Milena Hackman / Yle

Ett annorlunda escape room

Osmala berättar att på andra escape room som hon har besökt har det hela tagit slut direkt efter att de har klurat sig ut ur spelrummet.

Själv har hon ofta efteråt känt ett behov att reda ut spelet och hur de olika uppgifterna skulle lösas.

I Svartbäck har deltagarna möjlighet att stanna kvar och diskutera spelet med spelledarna i lugn och ro.

– Vi bjuder på kaffe efteråt. Hittills har ingen åkt iväg direkt efter spelet.

Dörren till spelrummet låter Osmala vara stängd. Insidan är en hemlighet. Dörr till Pakohuone Aivoriihi spelrum Bild: Milena Hackman / Yle

I vardagsrummet hänger en gammaldags klocka på väggen och tickar. På ett bord står ett fat med olika slags hänglås i.

När Osmala får frågan om de olika prylarna i rummet har något att göra med spelet svarar hon kryptiskt att de kan ha att göra med spelet, men inte behöver göra det.

En del saker finns till som ledtrådar, andra är bara där för att förbrylla deltagarna.

Pandemin har inte varit ett problem

Enligt Osmala har coronapadnemin inte fört med sig några stora problem. Kunderna verkar inte vara rädda för en eventuell smittorisk.

– Grupperna som kommer hit är för det mesta bekanta med varandra, som familjer och vänner. Det är oftast sådana grupper som annars också är i kontakt med varandra.

De har ändå tagit situationen i beaktande och ser till att det finns ordentliga mellanrum mellan grupperna som kommer för att spela.

Osmala ser positivt på framtiden.

– Jag tror att verksamheten kommer att komma igång ordentligt nästa vår.

Den gamla väggklockan tickar och får en att lägga märke till tiden som går. Deltagarna i spelet har en timme på sig att klura sig ut ur spelrummet. Gammaldags väggklocka Bild: Milena Hackman / Yle

Paret ville sysselsätta sig med något nytt och roligt

Att starta ett escape room var ett sätt för Osmala och hennes man att göra något nytt. Hon säger att båda två är ganska lekfulla i sinnet.

– Vi ville börja göra något med vår tid och funderade över vad det skulle vara. Idén kom slumpartat och när vi väl satte igång kändes det väldigt trevligt.

Det hela har varit en mycket givande sysselsättning för paret.

– Det är roligt att höra deltagarnas glada tjut från spelrummet när de kommer på en lösning till en uppgift.

Svartbäck ligger en bit från både Sibbo och Borgå centrum. Osmala menar att kunder kan göra besöket det till en heldagsutflykt.

– Det här handlar inte enbart om escape room, utan om man vill kan man boka utrymmet för en längre tid och spendera sin kväll här.

Coronakrisen tog hårt på escape room i Borgå centrum och Strömfors

I Borgå centrum hittas ett annat av regionens andra escape room.

Esa Huttunen äger "Escape Room Porvoo – Get Out" och är delägare i "Escape Room Strömfors" i Lovisa.

Huttunen berättar att coronatiden har varit svår för båda företagen.

Get Out har varit verksam under två och ett halvt års tid och har för tillfället ett spelrum.

Ett rum till är under uppbyggnad och kommer eventuellt att bli klart för att ta emot kunder inom en snar framtid.

Rummet utanför själva spelrummet är mörklagt. Det ligger en viss mystik över stället. Escape room Get Out disk Bild: Milena Hackman / Yle

Spelet heter "Kalevalas förbannelse". Den rekommenderade åldern för deltagare är sexton år. Yngre personer får delta tillsammans med en vuxen.

– Det är ett lite mera spännande spelrum, säger Huttunen.

När man stiger in i lokalen i Borgå möts man av ett mörklagt rum fyllt med gamla prylar. Vid en vägg står en gammaldags spinnrock.

Kalevalatemat är påtagligt.

Huttunen säger att spelet inte direkt är skrämmande men om man är känslig för höga ljud kan man meddela om det på förhand så kan det tas i beaktande när man deltar.

– Det är till för så gott som alla.

Huttunen satsar på miljö och stämning

Huttunen använder sig av ljudeffekter i sina escape room spel.

– Jag har satsat mycket på stämningen och sett till att det hela ser äkta ut. Det handlar inte bara om att kläcka koder utan det är en upplevelse.

Precis som i andra rymningsspel finns det uppgifter som deltagarna ska lösa men Huttunen har också velat skapa en miljö som får spelarna att uppslukas av handlingen.

Det rekommenderade antalet deltagare per grupp är tre till fem personer. Enligt Huttunen har antalet deltagare ändå varierat mellan två till tolv personer.

Att klara av att lösa spelet och dess gåtor är enklare att göra i mindre grupper, eftersom att det är viktigt att kunna kommunicera inom gruppen.

– Det är svårare att samarbeta i en större grupp.

Huttunen berättar att han har varit med länge och bland annat arrangerat idrottsevenemang.

– Jag tycker att det är häftigt att se folk komma in i stämning och att ge folk upplevelser. Jag tycker om att kunna bjuda på olika känslor.

Huttunen säger att skapandet av escape room spel passar honom bra. Viljan att bjuda folk på upplevelser kombinerat med ett fantasifullt sinne gör att han kan förverkliga sig själv.

– Jag ville skapa något med mina egna händer och producera något häftigt.

Rummet är fullt av gammaldags prylar som passar in i Kalevala-världen. Vid väggen står en spinnrock. Spinnrock Bild: Milena Hackman / Yle

Något som också inspirerade Huttunen till att starta eget escape room i Borgå var en vän som öppnade ett av landets första escape room i Vasa.

Det är ändå Huttunen som själv har skapat sitt escape room spel. Alla idéer har kommit från hans egen fantasi.

Escape Room Strömfors ägs av Huttunen tillsammans med Atte Fellman.

Huttunen säger att miljön i Strömfors lockade honom till att påbörja verksamheten där. De lokala berättelserna passar utmärkt för att bygga upp en handling till ett escape room spel.

– Strömfors är ett väldigt fint och intressant ställe.

Verksamheten drabbades hårt av coronakrisen.

Escape Room Strömfors började byggas för ungefär ett år sedan. Målet var att få klart två spelrum till julen 2019. Den första käppen i hjulet kom redan i oktober 2019 i och med postens strejker.

– Vi fick våra paketleveranser som vi skulle ha velat ha i oktober först vid mitten av januari.

Byggandet sköts därmed framåt med några månader.

– Efter att ha fått paketen i januari började vi bygga stället. Det tog ett par månader att göra klart.

Den andra käppen i hjulet kom i våras då coronaepidemin bröt ut i Finland.

– Vi skulle öppna och så slog coronaviruset till och då var det omöjligt att ens tänka på att öppna stället.

Spelet skulle öppnas i mars men på grund av omständigheterna sköts öppningsdagen fram till slutet av juni.

– Mottagandet var väldigt bra.

Tills vidare finns det bara ett spelrum i Strömfors. Det finns planer på att utvidga, men först måste verksamheten börja gå med vinst.

– Vi måste skjuta fram öppnandet med ett halvt år och det har tagit på pengabörsen.

Esa Huttunen bläddrar i Kalevalaboken som finns på disken i Get Out. Esa Huttunen bläddrar i en bok Bild: Milena Hackman / Yle

Get Out stängde sina dörrar under

I Borgå gick fick verksamheten ta en paus under våren.

– Hela våren avbokades på en vecka. Det var bara att sätta lapp på luckan.

Huttunen säger att det fanns personer som hade velat komma och spela. Han valde ändå att stänga i två månaders tid för att inte behöva oroa sig över smittorisken.

I juni öppnades dörrarna igen.

– Då började kunderna sakta hitta tillbaka.

Huttunen förlängde tiden mellan bokningar för att spelrummet skulle kunna rengöras ordentligt mellan olika grupper.

Get Out har börjat ha kunder igen men enligt Huttunen har läget inte normaliserats ännu. Kundkretsen har också förändrats.

På disken ligger ett antal små prylar på ett underlag av sammet. Prylar på sammet Bild: Milena Hackman / Yle

– Nu kommer det mera familjer och liknande. Tidigare har det mest varit företag som bokat tider.

I början av augusti såg det enligt Huttunen relativt bra ut men nu verkar läget åter ha blivit sämre.

– I dag ser det inget vidare ut. För tillfället är det inte så många bokningar.

Framtiden är osäker. Huttunen är ändå redo att ge allt för sina rymningsspel.

– Jag vill inte att de ska stängas och jag kommer att göra allt för att kunna hålla dem öppna.

En andra våg av coronaviruset kan vara på gång och det är besvärliga tider för verksamheten.

Get Out kan råka illa ut om Finland drabbas av en till våg av coronan. Lapp med escape room Get Out logo Bild: Milena Hackman / Yle

Bortsett från den nuvarande situationen är escape room populära.

Huttunen tror att det här beror på att deltagarna får något annat att tänka på än det som händer i vardagen.

Precis som Osmala verkar han se det som en tillfällig flykt från den tråkiga vardagen.

– Det är en utmaning och alla vill nog utmana sig själva med gåtor och sådant som finns i spelet.