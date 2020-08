Tusentals samlades i Washington för att protestera mot polisvåld och rasism: “Det räcker nu”

Demonstranter samlades i Washington DC till en demonstration på fredagen som gick under namnet ”Get your knee off our necks” (ta bort era knän från våra nackar), vilket anspelar på afroamerikanen George Floyd och hur han kvävdes till döds i samband med ett polisingripande i maj i år.

Polisvåldet har varit på tapeten också under den gångna veckan, efter att ytterligare en afroamerikansk man, Jacob Blake, sköts med flera skott i ryggen av en polis i samband med ett gripande i söndags.

Svenska Yle träffar Lydia som rest dagen innan till huvudstaden från Seattle på västkusten. Hon säger att hon kommit för att representera sina två söner, 19 och 11 år gamla.

Lydia (längst till höger) kom till huvudstaden från Seattle. Tre svartklädda kvinnor med munskydd sitter på en mur. Bild: Ville Hupa

- Alltför många gånger har jag tvingats sitta ner med min elvaåriga son för att tala om för honom varför någon som ser ut som han själv behandlas illa på teve.

- George Floyd var sista droppen men ändå fortsätter det. Nu räcker det och därför är jag här, säger Lydia.

Hon vill se reformer inom poliskåren.

- Vi måste se över alla våra system. Lära upp poliser på ett nytt sätt, så att det inte är så här när våra barn växer upp.

Lydia är mamma till två söner. "Jag är här för att representera dem." En kvinna står på gatan i Washington med en t-shirt där det står "get in trouble. necessary trouble." Bild: Ville Hupa

Martin Luther King Jr:s son: Vi har kommit hit för att minnas varifrån vi kommer och vart vi är på väg

Demonstrationen ordnades på årsdagen 57 år efter att Martin Luther King Jr höll sitt I have a dream-tal framför Lincolnmonumentet.

Den här gången var det hans son, Martin Luther King III, och baptistpastorn och medborgarrättsaktivisten Al Sharpton som var huvudarrangörer för demonstrationen.

- Vi har kommit hit för att bevittna, för att vara alerta, för att minnas varifrån vi kommer och för att omsorgsfullt överväga vart vi är på väg, sa King.

Bland talarna fanns också familjemedlemmar till flera afroamerikanska offer.

Anhöriga till Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin och Eric Garner fanns på plats.

Jacob Blake Sr., far till Jacob Blake som besköts av en polis i Kenosha Wisconsin, var en av talarna på demonstrationen. Jacob Blakes far, Jacob Blake Sr., talar vid stordemonstrationen mot polisvåld i Washington DC den 28 augusti 2020. Bild: AFP / Lehtikuva

Arbery och Martin dog båda efter att vita män jagade dem med vapen.

Polischef: Demonstrationen förlöpte fredligt

Ursprungligen förväntade sig arrangörerna hundratusentals deltagare, men på grund av coronaepidemin hade staden infört restriktioner som begränsade inresor till huvudstaden.

Deltagarna var förpliktade att använda munskydd och arrangörerna delade in demonstranterna i grupper, men många stod tätt intill varandra i närheten av Lincolnmonumentet.

Medborgarrättsorganisationen National Action Network som stod bakom evenemanget ordnade liknande mindre demonstrationer på andra håll i USA, till exempel i South Carolina, Florida och Nevada.

Polischefen Peter Newsham i Washington DC beskrev på fredag eftermiddag dagens demonstration i huvudstaden som “mycket fredlig” för tidningen Washington Post.