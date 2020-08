Harmonin gick före den egna framgången för Bottas – beskedet över radion var inte stallorder: ”Lewis visste att Valtteri var det enda hotet”

Lewis Hamilton gav motorn lite extra effekt och fick en lucka, då ville Valtteri Bottas kontra men fick inte för stallet. Men någon riktig stallorder var det inte anser Yle Sportens expert Fredrik af Petersens. Det fanns inte så mycket han kunde göra, säger experten.

Valtteri Bottas chanser att utmana Lewis Hamilton om segern försvann tidigt i dagens lopp på Spa. Efter en bra start låg han väldigt nära Hamilton genom Eau Rougue/Radidillion och ut på Kemmelrakan, men sedan var han tvungen att lätta lite på gasen och kom aldrig till skott.

– Under åren har vi sett många krascher i starten. Jag tror inte att Valtteri fegade ur men han ville inte ta den yttersta chansen att riskera något och framför allt inte när det gäller stallkamraten. Det låter inte bra om det skulle hända något.

– Vi har sett tidigare hur det var mellan Lewis och Nico Rosberg och det vill ingen att ska hända igen. Inte Valtteri och framför allt inte Toto Wolff. Valtteri vill inte förstöra teamandan, säger Yle Sportens expert Fredrik af Petersens.

Bild: imago images/HochZwei/ All Over Press

Mercedes tog en dubbelseger i Belgien. Bottas och Hamilton gratulerar varandra. Bild: imago images/HochZwei/ All Over Press

Några varv senare fick Bottas höra i teamet radio att han inte skulle attackera Hamilton, men någon stallorder var det inte frågan om anser af Petersens.

– Det handlade om den så kallade partymode-kappen och Lewis tryckte in den ganska så snabbt och fick det försprång han ville ha. Lewis visste att Valtteri var det enda hotet i loppet och ville köra i från honom snabbt.

– Valtteri blev överraskad och frågade när och hur ofta man får trycka in knappen. Och han sa att han inte visste att man inte fick göra det mot sin stallkamrat. Nu hände det och det fanns inte så mycket han kunde göra, säger af Petersens.

I och med dagens seger ligger Hamilton 50 poäng före Bottas i VM-serien. Bottas har i sin tur tre poäng upp till tvåan Max Verstappen.

Fredrik af Petersens anser att Bottas inte ska släppa tankarna på VM-titeln trots Hamiltons stora försprång.

– Då förlorar han fokus på det han vill, att slå Lewis och vinna VM-titeln. Det är fel inställning att börja titta på Verstappen eller någon annan. När Lewis använde partymode-knappen i dag visade det också att ha vet exakt vad Valtteri är kapabel till och att han behöver ett försprång.

Längre ner i fältet missade Kimi Räikkönen poängplatserna igen, men af Petersens anser att dagens tävling bådar gott för framtiden.

– Vi såg den gamle Kimi som kämpar och det var ett lopp där han körde om bilar. Både Kimi, hans ingenjörer och Alfa har tagit ett steg framåt, säger han.

En av de förare som Räikkönen körde om var Sebastian Vettel i Ferrari. Räikkönen slog båda Ferrariförarna som hade en katastrofal helg.

– Det var som en grekisk tragedi. Man blir omkörda av ett kundteam och hotas av ett annat. Man sitter i en återvändsgränd och egentligen borde man bara slänga bilen och bygga en ny men det hinner man inte med, säger af Petersens.