Grannfejd i Brunnsparken: Grannar drar Mannerheim-stiftelsen inför rätta – kräver hundratusentals euro i skadestånd

Ett husbolag som ligger granne med Mannerheim-museet, som drivs av Mannerheim-stiftelsen, drar stiftelsen inför rätta för en vattenskada. Grannarna kräver 400 000 euro i skadestånd. Vi har utrett frågan i grunden och har en mycket annorlunda uppfattning än grannen, säger stiftelsens vd Klaus Ilmonen.

På Kalliolinnavägen i Brunnsparken, en av de förnämsta delarna av Helsingfors, pågår en grannfejd. Husbolaget Blåklinten har dragit sin granne Mannerheim-museet inför rätta.

I stämningsansökan som lämnades in till Helsingfors tingsrätt i juni 2020 står att vatten har trängt in med kraft i en av husbolagets bostäder. Orsaken uppges vara att Mannerheim-museets vattenledning spruckit och vattnet läckte ut i marken och därifrån in i huset. Det här hände enligt stämningsansökan i oktober 2016.

Det är en påstådd eventuell vattenskada på grannfastigheten

Mannerheim-stiftelsens vd Klaus Ilmonen uppger att stiftelsen har en helt annan uppfattning om händelsen.

- Det är en påstådd eventuell vattenskada på grannfastigheten. Deras uppfattning är mycket annorlunda än vår. Vi har utrett frågan i grunden med sakkunniga och vårt försäkringsbolag och har en annan uppfattning än grannen i det här fallet, säger Ilmonen.

Bestrider ni hela händelseförloppet om att det skett en vattenskada?

- Det är inte lämpligt att svara i den typens detaljfrågor före vi har svarat på grannarnas stämningsansökan. Vi sköter det här på ett mycket professionellt sätt med en extern advokat som kommer att ta ställning till det här. I det skedet kan vi svara på frågor, säger Ilmonen.

"Skadorna var omfattande och vattenmängden stor"

Ilmonens svar förvånar med tanke på att det i grannarnas stämningsansökan står att stiftelsens försäkringsbolag medgett att stiftelsen är ersättningsskyldig.

Försäkringsbolaget meddelade att man ersätter grannen med 34 000 euro, vilket inte är i närheten av den kostnad som vattenskadan uppges ha förorsakat.

- En bostad i källaren och hallen i källaren måste rivas och konstruktionerna torkas. Därefter gjordes en omfattande återuppbyggnad av lokalerna där ytorna förnyades. Skadorna var omfattande och vattenmängden stor, säger advokat Ari Kanerva, som företräder husbolaget.

Många inflytelserika personer sitter i stiftelsens styrelse Mannerheim-stiftelsen äger och upprätthåller Mannerheim-museet på Kalliolinnavägen i Helsingfors, där marskalk Gustaf Mannerheim bodde. Stiftelsens ändamål är att bevilja studiestipendier till officerare i enlighet med marskalk Mannerheims testamente. I styrelsen sitter flera inflytelserika personer. Styrelsen leds av Mika Ihamuotila (ex-vd för Marimekko). Andra styrelsemedlemmar är Henrik Ehrnrooth, Kaarle Hämeri, Kari Jordan, Timo Kivinen, Veli-Matti Mattila, Timo Ritakallio, Björn Wahlroos och Wilhelm von Frenckell. Enligt stiftelsens bokslut från 2019 har stiftelsen ett eget kapital på 27 miljoner euro. Källa: mannerheim-museo.fi, Patent- och registerstyrelsen

"Deras utgångspunkt är fel"

Den verkliga summan som stiftelsen borde ersätta är enligt husbolaget Blåklinten närmare 400 000 euro, vilket stiftelsen inte har gått med på.

Advokat Ari Kanerva säger att den ersättning som stiftelsens försäkringsbolag gått med på är helt fel.

- Deras utgångspunkt är fel. Konstruktionerna i huset har inte varit fuktskadade från tidigare och renoveringen som har gjorts beror på vattenskadan. De förbättringar som husbolaget gjort i samband med renoveringen kräver man inte ersättning för, säger Kanerva.

I stämningsansökan räknas utredningar upp som gjordes för omkring tio år sedan när husets källarvåning gjordes om till bostäder. De här utredningarna ska visa att det innan vattenläckaget inte fanns fukt i husets konstruktioner.

Husbolaget Blåklinten består av tre hus byggda på 1920-talet. Våningshus omgivna av buskage. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Eftersom summan är stor var det klart att gå till rätten"

Processen kring ersättningarna har pågått sedan hösten 2016 och Mannerheim-stiftelsen nekade inledningsvis ansvaret för de skador som uppstått hos grannen. Först våren 2019 meddelade stiftelsens försäkringsbolag efter omfattande utredningar att man ersätter grannen med 34 162 euro.

- Oftast strider husbolag om vem som har förorsakat skadan, vilket inte är fallet här. Stiftelsens försäkringsbolag har medgett att stiftelsen vållat skadan.

Det är sådant som händer i grannförhållanden

- Det vanliga är att man strävar efter förlikning, vilket fortfarande är möjligt i det här fallet. Men eftersom summan är så stor var det klart att husbolaget ville föra skadeståndskraven till tingsrätten, säger advokat Ari Kanerva.

"Vi försöker förstås hålla goda grannförhållanden"

Mannerheim-stiftelsens vd Klaus Ilmonen tycker det är tråkigt att ärendet gått till rätten.

- Vi försöker förstås hålla goda grannförhållanden och vi sköter den här processen lika professionellt som allt annat inom stiftelsen, säger Ilmonen.

Är du överraskad att det gått till rätten?

- Det är sådant som händer i grannförhållanden. Det är tråkigt, men det har sin gilla gång och det finns processer för det här.