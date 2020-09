Hur mycket batteri slukar Coronablinkern? Får du meddelande om grannen insjuknar? Kan din information läcka till utomstående? Frågor och svar om coronaspårningsappen

Coronaspårningsappen Coronablinkern har nu laddats ner över en miljon gånger. Men hur fungerar den egentligen, och hur är det riktigt med datasäkerheten? Här är svar på de vanligaste frågorna som Yle Uutiset samlat in.

Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänster vid THL, svarade på frågor som Yle samlat in om Coronablinkern via e-post och på Instagram.

Hur hittar man applikationen?

- Du hittar den lättast via sajtenkoronavilkku.fi eller genom att söka på Coronablinkern eller Koronavilkku på Google Play eller Apple App Store.

Jag hittar inte appen i App Store - vad är problemet?

- Efter att applikationen lanserats kan det ta flera timmar eller till och med över ett dygn innan den hittas via sökfunktionen. Därför hittar man de direkta länkarna till applikationen på webbplatsen koronavilkku.fi.

När är appen tillgänglig för Iphone?

- Applikationen kan laddas ner till Iphone 6S och nyare modeller via Apple App Store. Man måste se till att telefonen har programuppdateringen 13.5 eller nyare installerad (detta gör man genom att välja inställningar > Allmänt > Programuppdatering). Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta din teleoperatörs kundtjänst.

Fungerar appen på äldre Android- eller Iphonemodeller?

- Tyvärr är appen inte tillgänglig för äldre modeller. För att fungera kräver appen en tjänst som heter Google Apple Exposure Notification System, och den här tjänsten finns inte för äldre Androidoperativsystem eller Iphonemodeller som har lanserats före 1.9.2015.

Vad är det för idé med att Coronablinkern kräver en viss programvara?

- För att fungera utnyttjar Coronablinkern en tjänst som operativsystemet tillhandahåller. Tjänsten möjliggör att Coronablinkern fungerar kontinuerligt, pålitligt, och inte dränerar batteriet. Om man inte utnyttjade den här tjänsten skulle man bli tvungen att ha appen påslagen hela tiden, och i vissa telefonmodeller i förgrunden.

Hur mycket batteri drar Coronablinkern? Den är ju påslagen hela tiden?

- I utvecklarnas telefoner har batteriförbrukningen varierat mellan tre och tio procent i förhållande till den övriga förbrukningen. Man behöver inte ladda sin telefon så mycket oftare än normalt på grund av appen. Om man använder sin telefon väldigt lite kan applikationens inverkan på batteriförbrukningen vara större. Hur mycket batteri appen drar kan också variera enligt telefonmodell.

Kan jag ladda ner Coronablinkern från utländska applikationsbutiker?

- Utöver Finland är Coronablinkern tillgänglig i EU och EES-länder, i Schweiz och i Storbritannien.

Varför kan man inte ladda ner den i Galaxy Store?

- Tjänsten som Coronablinkern kräver, Google Apple Exposure Notification System, installeras med hjälp av Google Play -tjänsternas uppdatering.

Om jag har laddat ner Coronablinkern i dag, vet applikationen om jag exponerades för coronaviruset i går?

- Nej. Appen vet inte vad du har gjort då den inte varit i bruk. Samma gäller i fall du slutar använda den.

Hur ser jag om jag blivit exponerad för viruset?

- Du får en notifikation på samma sätt som du normalt får notifikationer på din telefon, eller så kan du kolla i Coronablinkern. Du får en notifikation om möjlig exponering då personen som insjuknat meddelat om att hen blivit smittad.

Coronablinkern hämtar regelbundet information om nya smittfall. Efter det kollar telefonen om möten där man kan ha exponerats och meddelar därefter om det.

Vid eventuell exponering dyker ett rött meddelande upp. Applikationen uppger då att exponeringen kan ha skett under de senaste 14 dygnen.

Måste man bevisa att man smittats för att undvika falskt larm?

- Ja. Man ska först uppsöka vård och coronatestas.

Vad sker om man har fått ett felaktigt testsvar?

- Vid falskt positiv covid-19-prov kommer man att larmas i onödan.

Meddelar Coronablinkern när och var exponeringen skett?

- Nej. Appen uppger om möjlig exponering under de senaste 14 dagarna.

Hur länge måste man vistas nära eller i samma rum som en person som blivit smittad för att appen ska slå larm?

- Ju närmare personen du varit, desto kortare tid krävs för att applikationen ska larma.

Vad om jag exponerats tidigare, men personen som blivit smittad fått positivt testresultat först senare?

- Du kan ändå få en notifikation.

Måste man öppna applikationen för att kolla notifikationerna?

- Det borde du inte behöva göra.