Nu står det klart: UMK-finalen ordnas i Tammerfors i februari – från och med idag kan du skicka in ditt bidrag!

Uuden Musiikin Kilpailun biisihaku on avattu. Hakuaika on 1.9. klo 8.00 - 7.9. klo 23.59. Voittaja ja Suomen seuraava euroviisuedustaja valitaan Tampereella 20.2.2021. Myös UMK-palkinnon suunnittelukilpailu on auki vielä tämän viikon.