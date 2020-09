Nyckeln till umami – så passar japansk sake in i det nordiska köket

Sangria on aina varma valinta.

Juhlissa on kiva tarjota alkumalja, ja sangria on aina varma valinta. Tässä Ellan resepti pohjoismaiseen sangriaan. Koska kyseessä on pohjoismainen versio, ainekset tulisi löytyä omalta takapihalta tai lähikaupasta. Mansikat tuovat mieleen kesän muistot, omena syksyn ja kaneli joulun.