Man jobbade i flera år utan lön och hotades med våld – nu misstänker polisen grov människohandel, men offret litade först inte på polisen

Polisen i Helsingfors utreder ett fall av grov människohandel. En man jobbade under flera år i restauranger och i en bilaffärs tvätteri utan lön och under hot om våld. Han kontaktade Brottsofferjouren, men litade först inte på polisen. Polisen i Helsingfors har till och med slutet av juli 2020 fått kännedom om lika många människohandelsfall som under hela 2019.

En man som enligt Yle Huvudstadsregionens uppgifter är lite över 30 år gammal och från Irak häktades i mitten av juli av Helsingfors tingsrätt misstänkt för grov människohandel.

Det misstänkta brottet har pågått från juni 2016 till februari 2020.

- Offret sökte hjälp från Brottsofferjouren och en utredare från polisen diskuterade då med personen anonymt. Han ville först inte att polisen utreder saken eftersom han inte litade på att polisen tar ärendet på allvar och hjälper honom. Senare beslöt han sig ändå för att göra en polisanmälan och förundersökningen inleddes, säger förundersökningsledaren, kriminalkommissarie Pekka Hätönen vid Helsingforspolisen.

Hätönen uppger att offret och den misstänkta kommer från samma land, men tar inte ställning till vilket land det handlar om.

Den misstänka kopplas till restaurang i Gårdsbacka

Enligt Hätönen har offret jobbat i restauranger och i en bilaffärs tvätteri utan lön eller för en obefintlig ersättning.

- Han har inte kunnat påverka sina egna arbetspass och han har tvingats jobba, säger Hätönen.

Mannen som misstänks för grov människohandel har haft flera olika företag. Hätönen beskriver det som att när ett företag avslutat sin verksamhet har följande företag kört igång.

- Han har utnyttjat samma person som arbetskraft i sina olika företag, säger Hätönen.

Yle Huvudstadsregionen kan i alla fall koppla den brottsmisstänkta mannen till en restaurang i Gårdsbacka i östra Helsingfors. Verksamheten avslutades enligt handelsregistret i början av 2019. Företagets verksamhet beskrivs i handelsregistret som "restaurang och kafé samt all laglig affärsverksamhet".

Bodde under en längre tid i en bilaffär

Offret har enligt Hätönen bott och sovit på arbetsplatsen. Boendet har arrangerats av den brottsmisstänkta mannen.

- Offret har under en längre tid inkvarterats i en bilaffär, som inte är menad för boende överhuvudtaget. Vi utreder nu om han haft möjlighet att bo någon annanstans eller om boendet helt och hållet styrts av arbetsgivaren.

Polisen anser att den misstänkta människohandeln är grov eftersom offret hotats med våld.

- Offret har berättat om hot om våld och vi har också fått bevis på det, säger Hätönen.

Polisen utreder om en annan man också är offer i fallet. Enligt Hätönen kan det handla om människohandel eller något annat brott. Den här mannen är släkt med den misstänkta.

Förundersökningen antas bli färdig under september månad.

Antalet polisutredningar om människohandel har ökat i Helsingfors

Enligt Polisstyrelsens statistik är utredningar om grov människohandel ganska ovanliga, men antalet ökar.

Mellan åren 2015 och 2018 fick polisen i Helsingfors sammanlagt två anmälningar om grov människohandel. 2019 var antalet sju och till och med slutet av juli 2020 har två fall anmälts i Helsingfors.

Antalet anmälningar till polisen om människohandel, som inte är grov, har ökat i år i Helsingfors.

Helsingforspolisen har under 2020, till och med slutet av juli, fått kännedom om 16 fall av människohandel. Det är lika många som under hela 2019. Också under hela 2018 kom 16 fall av människohandel till Helsingforspolisens kännedom.

Som jämförelse fick polisen i Helsingfors 2015 bara en anmälan om människohandel.

Fallen av människohandel handlar både om personer som jobbar utan lön och personer som tvingas sälja sex och där någon annan tar pengarna.

Fler människohandelsoffer kontaktar Brottsofferjouren

Antalet människohandelsoffer som kontaktar Brottsofferjouren har också ökat under de senaste åren.

- Människor kan jobba i förhållanden utan lön eller med väldigt låg lön, de har långa dagar, saknar fritid och är över huvud taget beroende av arbetsgivaren. Den enda information de får om hur samhället fungerar kommer via arbetsgivaren, sade Pia Marttila vid Brottsofferjouren i en intervju för Svenska Yle i augusti.

För några veckor sedan presenterade en arbetsgrupp vid Arbets- och näringsministeriet ett åtgärdspaket för att komma åt utnyttjandet av utlänningar i arbetslivet.

Bland åtgärderna finns bättre information till arbetstagarna om finländsk arbetslagstiftning, mer resurser till myndigheterna och att inte bevilja nya arbetstillstånd till arbetsgivare som misstänks för brott.