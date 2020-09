Marin: Knappast möjligt att förvägra nöjesresenärer dagpenning under karantän

Människohandeln pågick i nästan fyra år i Helsingfors.

Polisen i Helsingfors utreder ett fall av grov människohandel. En man jobbade under flera år i restauranger och i en bilaffärs tvätteri utan lön och under hot om våld. Han kontaktade Brottsofferjouren, men litade först inte på polisen. Polisen i Helsingfors har till och med slutet av juli 2020 fått kännedom om lika många människohandelsfall som under hela 2019.