You always have to be on the lookout for Cale Makar (@Cmakar16)... #StanleyCup



🇺🇸: https://t.co/2O9kX6sZgk @NHLonNBCSports

🇨🇦: https://t.co/eVCyWTbCNm @Sportsnet pic.twitter.com/abbo3nSRiW