Philip Järvenpää vill tillbaka till rampljuset med ny musik – "Jag försöker alltid överträffa mig själv"

En av de genom tiderna mest framgångsrika artisterna på Vegatoppen är tillbaka. Senast han utmanade höll han sig kvar på listan i ett helt år. Nu ska Philip Järvenpää försöka upprepa bedriften och utmanar med låten Only in dreams.

Det var med låten In the real world som Philip Järvenpää utklassade allt motstånd på Vegatoppen och höll sig kvar på listan i över ett år. Fortfarande spelas låten på Yle Vega och önskas flitigt i önskeprogrammen.

Att försöka överträffa en låt av den kalibern är inte lätt, men Järvenpää vill åtminstone försöka.

– Jag försöker alltid överträffa mig själv, men det är nog svårt att göra något lika stort. Det var dessutom den första låten jag kom ut med.

Det här är Philip Järvenpää Bosatt i Jakobstad

Roy Orbison är en stor idol

Höll under 2018-2020 ett stadigt grepp om Vegatoppen med låten In the real world

Spelar även i det egna bandet Ove & The Lydians

Utmanar på Vegatoppen med låten Only in dreams

Från moll till dur

Philip Järvenpää utmanar på Vegatoppen med låten Only in dreams och även om låten har en annan stämning än hans föregående paradnummer, har den absolut hitpotential.

– In the real world handlar om verkligheten och Only in dreams om drömmar. Verkligheten går i moll och drömmarna i dur. Det är som plus och minus, låtarna är väldigt olika, men Only in dreams är absolut en av de bästa låtarna jag någonsin skrivit.

Philip Järvenpää är en stor publikfavorit på Vegatoppen. Philip Järvenpää.

Ny musik och ny skiva att vänta

Det har varit en annorlunda vår och sommar för alla musiker och Järvenpää medger att det har varit ganska tungt.

– Jag är så van med den här publikkontakten och att hela tiden vara ute på spelning. Nu när jag inte fått göra det i samma utsträckning så har det varit lite jobbigt, men man måste hitta andra sätt att göra det på.

Istället för att sitta och rulla tummarna under våren och sommaren har Järvenpää skrivit ny musik till ett nytt album.

– Dessutom låtar som jag skrivit helt själv, som kommer att finnas med på den nya skivan.

Något exakt utgivningsdatum för skivan finns inte ännu.

– Den kommer när den kommer. Inget är fastslaget än.

Fortsätter att skriva musik med Thomas Enroth

Järvenpää avslöjar också att samarbetet med den välkända musikproducenten Thomas Enroth kommer att fortsätta.

– Jag jobbar helst inte helt själv och oftast blir det Thomas jag vänder mig till. Den kreativa kranen hos honom slutar aldrig rinna.

Enroth har även skrivit musiken till utmanarlåten Only in dreams. Texten har Järvenpää stått för.

Framtiden för musiker är oviss för tillfället och redan nu har flera musiker och artister varit tvungna att byta bransch, åtminstone för en stund. Järvenpää försöker ändå hålla humöret uppe.

– Jag har inga planer på att sluta. Man måste göra något med det man har. Vi ska nog göra så många konserter vi kan och får med de restriktioner som finns.

Du kan rösta på låten här.