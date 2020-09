Svårt att hålla avstånd på krogen – trängseln oroar överinspektör i Vasa

Då Yle Österbotten kollar läget vid restaurangerna och krogarna i Vasa visar det sig att just kravet på säkerhetsavstånd är det svåraste att hålla. Folk vid bardisken.

Då Yle Österbotten kontrollerar hur det ser ut med säkerhetsavstånd vid krogarna i Vasa visar det sig att många står för nära varandra både i krogkön och inne vid bardisken.

Kön utanför en populär krog i Vasa är lång trots att kvällen ännu är ung. De flesta är studerande ute på höstens första utekväll. Stämningen är på topp och folk kramar glatt om de bekanta de träffar i kön.

Det faktum att majoriteten av de senaste coronafallen inom Vasa sjukvårdsdistrikt kan spåras tillbaka till kroglivet finns ändå med i tankarna bland många av de studerande som Yle Österbotten talar med i krogkön.

- Visst känns det lite dåligt med coronan men jag är ändå inte orolig för att jag ska bli smittad, säger en ung tjej som studerar småbarnspedagogik första året.

En ung man som studerar till klasslärare tycker det är bra att krogen i fråga tar in färre personer än vanligt och tror att det ska gå helt ok att hålla avstånd under kvällen.

Två andra första årets studerande håller inte med.

- Nej det är omöjligt att hålla avstånd. Men det finns ju käsidesi så det ska nog gå bra.

Det var många färgglada halare i gatubilden i Vasa på tisdagkväll.

Svårt att hålla avstånd både ute och inne

Då det gäller krogar och restauranger har de under september flera olika restriktioner de måste följa.

De måste tydligt informera gästerna om smittorisk och att hålla avstånd. Gästerna ska ha möjlighet att tvätta eller desinficera händerna genast de kommer in. Alla ska ha en sittplats och det ska gå att hålla avstånd. Några begränsningar om att hålla avstånd finns inte så länge man följer ovannämnda regler.

Det ska vara möjligt att desinficera händerna genast man kommer in.

Då Yle Österbotten kollar läget i Vasa tisdagen den första september visar det sig att just restriktionerna gällande avstånd är svårast att hålla.

Samtliga krogar vi besöker erbjuder möjligheten att desinficera händerna genast man kommer in till lokalen och skyltningen om att hålla avstånd är tydlig på de flesta ställen. Vid en pub finns det visserligen en skylt men det står ingenting på den.

Tidigt på kvällen är det inget problem att hitta ett eget bord att sitta vid och det går bra att hålla avstånd. Men på vissa populära krogar är kön lång redan innan klockan 21. Det är betydligt närmare än en meter mellan besökarna både ute och inne. Vid en del restauranger kan man också se att det är speciellt trångt vid bardisken. Det förekommer också att folk dricker ur samma glas.

Alla ska ha en egen sittplats.

En utmanande situation för krögarna

Det är Regionförvaltningsverket som ska granska om restaurangerna och krogarna följer de restriktioner som finns.

En av de som jobbar ute på fältet är överinspektör Johanna Holmäng-Jaskari. Hennes erfarenhet är att krögarna gör sitt bästa och säger att hon förstår att de befinner sig i en svår situation.

- Reglerna kan låta enkla men att följa dem är allt annat än enkelt. Förhållandet mellan antalet anställda på jobb och antalet kunder är stort. Personalen är upptagen med sitt vanliga jobb som att servera kunderna. Jag förstår att det inte alltid finns resurser att övervaka hur folk rör sig i lokalen och att de håller avstånd. Men samtidigt är det just det som är deras ansvar.

Regionförvaltningsverket utför regelbundet inspektioner för att övervaka hur krogarna och restaurangerna följer restriktionerna. Exakt hur ofta man är ute kan inte Holmäng-Jaskari svara på men hon säger att man är ute oftare då det är mer folk i rörelse, som nu då det är mycket studerande ute.

- Men det finns många ställen att hålla koll på och också våra resurser är begränsade så vi kan inte vara överallt. Därför tar vi gärna emot tips från allmänheten.

Allvarliga brister kan betyda en stängning på en månad

Om Regionförvaltningsverket stöter på brister vid en inspektion kan det i vissa fall räcka med att den ansvariga informeras om problemet och lovar åtgärda felet. Men om det gäller allvarliga brister har Regionförvaltningsverket rätt att stänga krogen eller restaurangen i upp till en månad.

Både krögaren och gästen har ett ansvar att se till att det hålls avstånd mellan besökarna på krogen tycker överinspektör Johanna Holmäng-Jaskari.

Då det gäller coronarestriktionerna är det brister i avstånd som är allvarligast enligt Holmäng-Jaksari.

Yle Österbottens beskrivning av hur folk trängs både i kön till krogen och vid bardisken tycker hon låter oroande.

- Det låter som något vi måste kolla upp.

- Som myndighet måste jag säga att det är krögarnas ansvar att se till att de följer restriktionerna men jag skulle också vilja lyfta fram individens eget ansvar. Alla som går ut på krogen har ett ansvar mot de andra gästerna och sig själva.